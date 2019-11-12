"Söz Vermiştin" 15 Kasım'da vizyona girecek

12.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:36

Yönetmenliğini ve senaristliğini Baran Seyhan'ın üstlendiği "Söz Vermiştin" adlı film, 15 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Filmin Kanyon AVM'de gerçekleştirilen basın gösteriminde AA muhabirine açıklamada bulunan Seyhan, 27 yıldır sinema dünyası içerisinde olduğunu ve daha önce birçok filmin yapımcılığını gerçekleştirdiğini fakat "Söz Vermiştin" filmiyle ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğunu söyledi.

Yaşanmış bir aşk hikayesinden yola çıkarak filmin senaryosunu yazmaya başladığını dile getiren Seyhan, "Hayatın aşkla başladığını düşünüyorum. Aşkın üzerine kafa yoramazsak, hakikati arama yolunda eksik kalacağımızı biliyorum. Bu sebeple hikayede bu konu üstüne gitmeye karar verdim. Hikayeyi yazarken zaman zaman vazgeçtiğim anlar da oldu ama sonuna kadar geldik. Sinema dünyasından meslektaşlarımla da istişarede bulunduk ve senaryo ortaya çıktı." dedi.

Seyhan, yaklaşık iki yıl sürede filmin hikayesinin tamamlandığını aktararak, şöyle devam etti:

"Senaryoyu filmde dönüştürme noktasında çeşitli tereddütler yaşadım. 'Doğru mu, yerinde mi, oldu veya olmadı mı?' diye düşündüm ama bir şekilde filmin başlangıçta çıkan fikri, beni film yapmaya itti. Filmin çekim sürecinde de hikayenin içeriği itibariyle mevsim geçişleri ve bir takım farklılıklar gerekiyordu, oyuncuların görünümleri noktasında. Bu yüzden çekimleri bir kaç fasılada gerçekleştirdik ve geçen yıl başında da filmimiz tamamlandı. Uzunca bir post prodüksiyon süreci de yaşadık. Yani titiz bir çalışma yaptık."

Oyuncu ve teknik ekipten çok memnun kaldığını dile getiren Baran Seyhan, "Deneyimli ve işini şevkle yapan arkadaşlarla çalıştığım için, şanslıyım. Bu anlamda onlara tekrar teşekkür etmek istiyorum." ifadelerinin kullandı.

Seyhan, "Söz Vermiştim"de hayatın gerçekleriyle örtülü bir aşk filmin seyircilerle buluşacağına dikkati çekerek, "İzleyiciler filmde günümüzde çarçabuk, özensizce yaşanan, tüketilen, zayi edilen aşklara inat bir duruş seyredecekler. 'Günümüzde de yaşanır mı böyle şeyler' diye düşünecekler ve 'Evet, günümüzde de olur. Çünkü aşkın kendisi bunu sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

Film hakkında

Başrollerini Emre Karayel ve Aslı Tandoğan'ın paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Şenay Gürler, İlyas Özçakır, Gözde Seda Altuner, Enes Üstündağ, Mazlum Çimen, Levent İnanır ve Nur Sürer yer alıyor.

Görüntü yönetmenliğini Ahmet Bayer'in yaptığı filmin müziklerini ise Saki Çimen, Albert Luza ve Baran Seyhan hazırladı.

Romantik ve dram türündeki filmin hikayesi özetle şöyle:

"Müzik yapımcısı olan Nedim'in hayatı, bir gün sosyal medyada eski okul arkadaşına rastlamasıyla bambaşka bir hal alır. Okuldan ayrıldıktan sonra bir daha görüşmediği Lilyan'ı sosyal medyada bulan Nesim, bu tesadüf sayesinde Lilyan ile kısa sürede büyük bir aşka yelken açar. Yıllar sonra gelişen bu aşk birçok sürprizi de beraberinde getirir."

Kaynak: AA