Soyunun tükendiği düşünülüyordu! Suikastçi böceklerin izine rastlandı

Güney Avustralya Müzesi'ndeki araştırmacılar tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Eylül ayının sonunda iki Kanguru Adası suikastçı örümceği - Zephyrarchaea austini - bulunduğu duyuruldu.

2010 yılında keşfedilen örümceğin sadece Güney Avustralya kıyılarındaki Kanguru Adası'nın kuzeybatısında, küçük bir alanda yaşadığı biliniyordu.

Adada örümceklerin yaşam alanının da içinde olduğu 200 bin hektardan fazla alan, ülke tarihine 2019-2020 Kara Yaz olarak geçen orman yangınlarında kül ile kaplandığından, bu türün neslinin tükendiği varsayıldı.

Araştırmacılar, türün daha önce bilinen bölgesinin dışında küçük bir yaprak sapı parçasında iki bireyi - bir dişi ve bir yavru - buldu.

Keşfin duyurulması, bulunanların doğru tür olduğunun doğrulanması için yapılan DNA testine kadar ertelendi.

Güney Avustralya Müzesi'nde araştırma görevlisi olan Jessica Marsh, "Çok şiddetli yangınlar, bilinen tek yaşam bölgesini yaktığından beri bu tür ilk kez bulundu. Yangınlardan bu yana örümcekler için araştırma yapıyoruz, bu nedenle sonunda bir tanesini bulmak inanılmaz bir duyguydu" dedi.

Bu örümcek, şiddetli olmayan yangında bile çok kolay yanabilen bir yaşam alanı olan alçaktaki bitki örtüsünde, diz hizasında bulunan yaprak saplarında yaşıyor.

Marsh "Diğer suikastçı örümcek türleri gibi, Kanguru Adası türü de çok küçük bir yaşam bölgesinde ve sınırlı bir alana yayılma yeteneğine sahip. Bu da onu, özellikle kontrollü çıkarılan ya da aniden gelişen orman yangınları, yabani domuzlar ve zamanla artan doğal bitki örtüsünün parçalanması gibi büyük tehditlere karşı hassas hale getirir" dedi.

İsmini başka örümcek türlerini avlamalarından alan suikastçı örümceklerin geçmişi, Jura devrine kadar uzanıyor.

Bilinen alanların dışında iki bireyi keşfeden Marsh, ekibinin artık türün uzun vadeli hayatta kalmasını garanti altına almak için Kanguru Adası'ndaki araştırmalarını genişleteceğini söyledi.

Xinhua - Son Dakika Haberleri

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