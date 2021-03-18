Soymak için girdikleri evde yakayı ele veren hırsızlar, ev sahibini bıçakladı

İzmir'in Konak ilçesinde girdikleri evin sahibi tarafından fark edilen iki hırsız ile ev sahibi ve oğlu arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede ev sahibi bıçaklanırken, şüphelilerden biri kaçtı diğeri yakalandı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Gece saatlerinde Göztepe Mahallesi 107 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 1. katında 2 şüpheli, hırsızlık yapmak için girdikleri evin odalarını tek tek gezmeye başladı.

EV SAHİBİNİ BIÇAKLADILAR

Bu esnada hırsızları fark eden ev sahibi Muhammet A. (45) ve oğlu ile şahıslar arasında arbede çıktı. İddiaya göre, arbede esnasında Muhammet A. (45), şüpheli Diyar K. tarafından karın bölgesinden bıçaklandı. Diğer şahıs ise hızla kaçtı.

BİRİ YAKALANDI DİĞERİ ARANIYOR

Ev halkı tarafından durum, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. Ev sahipleri tarafından yakalanan Diyar K., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilirken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Muhammet A., Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı ev sahibinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, Diyar K., polis ekiplerince karakola götürülürken, kaçan diğer şüpheliyi yakalamak içinse çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı