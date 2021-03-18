Soymak için girdikleri evde yakayı ele veren hırsızlar, ev sahibini bıçakladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Soymak için girdikleri evde yakayı ele veren hırsızlar, ev sahibini bıçakladı

18.03.2021 08:43 | Son Güncelleme: 18.03.2021 08:48

İzmir'in Konak ilçesinde girdikleri evin sahibi tarafından fark edilen iki hırsız ile ev sahibi ve oğlu arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede ev sahibi bıçaklanırken, şüphelilerden biri kaçtı diğeri yakalandı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Gece saatlerinde Göztepe Mahallesi 107 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 1. katında 2 şüpheli, hırsızlık yapmak için girdikleri evin odalarını tek tek gezmeye başladı.

EV SAHİBİNİ BIÇAKLADILAR

Bu esnada hırsızları fark eden ev sahibi Muhammet A. (45) ve oğlu ile şahıslar arasında arbede çıktı. İddiaya göre, arbede esnasında Muhammet A. (45), şüpheli Diyar K. tarafından karın bölgesinden bıçaklandı. Diğer şahıs ise hızla kaçtı.

BİRİ YAKALANDI DİĞERİ ARANIYOR

Ev halkı tarafından durum, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. Ev sahipleri tarafından yakalanan Diyar K., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilirken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Muhammet A., Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı ev sahibinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, Diyar K., polis ekiplerince karakola götürülürken, kaçan diğer şüpheliyi yakalamak içinse çalışma başlatıldı.

Soymak için girdikleri evde yakayı ele veren hırsızlar, ev sahibini bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
CORÇ: Kazara olmuştur şüpheliler serbest bırakılsın
Cevap Yaz 1 13 Yayından Kaldır
İDARECİ 58: ''''Aynen '''' senin düşünce suçlusu dediğin kişilerin büyük çoğunluğu bölücü , vatan haini
Yayından Kaldır
AYNEN: Merak etme bırakırlar zaten bu ülkede suç işleyenler her zaman özgür kalmıştır. Düşüncesini ve eleştirisini yapan hakaret suçundan yargılanıp tutuklanır
1 5 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Hulusi Akar Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Türkan Şoray Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Cenk Tosun Halis Özkahya Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Soymak için girdikleri evde yakayı ele veren hırsızlar, ev sahibini bıçakladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 10:02:04. #1.16#
title