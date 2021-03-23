Soylu: "Terörle mücadelede meteorolojinin bize sunduğu imkanlar yol göstericidir"
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Soylu: "Terörle mücadelede meteorolojinin bize sunduğu imkanlar yol göstericidir"

23.03.2021 15:40 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:52

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde "Dünya Meteoroloji Günü" etkinliğine katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde "Dünya Meteoroloji Günü" etkinliğine katıldı.(1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde "Dünya Meteoroloji Günü" etkinliğine katıldı.

Soylu: 'Terörle mücadelede meteorolojinin bize sunduğu imkanlar yol göstericidir'
Soylu: 'Terörle mücadelede meteorolojinin bize sunduğu imkanlar yol göstericidir'
Soylu: 'Terörle mücadelede meteorolojinin bize sunduğu imkanlar yol göstericidir'
Soylu: 'Terörle mücadelede meteorolojinin bize sunduğu imkanlar yol göstericidir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz

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