Soylu, "Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü" provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
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Soylu, "Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü" provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü iddia edilen Barış Çakan'la ilgili olarak 3 önemli hususun altını çizdi. Soylu, "Türkiye bir hukuk devletidir. İşkenceye sıfır tolerans bizim ilkemizdir. Terörle nasıl mücadele ediyorsak provokasyonla mücadele etmek de bizim sorumluluğumuzdur" dedi.

Soylu,
03.06.2020 07:31 | Son Güncelleme: 03.06.2020 07:38

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da tüm Türkiye'yi üzen bir cinayet yaşandı. İki grup arasında çıkan kavgada 20 yaşındaki Barış Çakan bıçaklanarak öldürüldü. Sosyal medyada "Barış Çakan Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü" iddiaları ortaya atıldı ancak gerçek kısa sürede anlaşıldı.

Barış Çakan'ın ailesi, katil zanlıları ve Barış Çakan'ın arkadaşı, olayın Kürtçe müzikle bir ilgisi olmadığını, ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinlenmesi hadisesinden başlayan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü anlattı.

"BİRLİĞE VE BAŞARIYA HASETLİK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili olarak uyarıda bulundu ve 3 noktanın altını çizdi. Soylu, yaşananları "Birliğe ve başarıya hasetlik" olarak tanımladı ve provokasyonlara karşı itidalli olunması çağrısı yaptı.

"PROVOKASYONLA MÜCADELE ETMEK GÖREVİMİZDİR"

Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi'nin haberine göre Bakan Soylu, üç önemli noktanın altını çizdi. Selvi'nin "Soylu: Toplumun sinir uçlarını hedef alıyorlar" başlıklı yazısında ilgili kısım şu şekilde:

İçişleri Bakanı Soylu, üç noktanın altını çizdi.

"1- Türkiye bir hukuk devletidir. Devletimizin gücü hukukunun üstünlüğüdür.

2- İşkenceye sıfır tolerans bizim ilkemizdir.

3- Terörle, suçla ve suçlularla nasıl mücadele ediyorsak, provokasyonla mücadele etmek ve vatandaşımızı doğru bilgilendirmek bizim sorumluluğumuzdur."

Türkiye tehlikenin farkında. Bakan Soylu'nun sözleri de onu ortaya koyuyor: "Bu konuda Türkiye'nin geldiği nokta çok üst bir noktadır. 'Bu iklimi bozabilir miyim' diyenler ise elbette ki beyhude bir çırpınış içerisindedirler."

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