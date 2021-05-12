Soylu: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletiyle kimse oyun oynamaya kalkmasın"
Yüksekova Polis Özel Harekat Merkezi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de Yüksekova Polis Özel Harekat Merkezini ziyaretinde konuştu.
Yüksekova Polis Özel Harekat Merkezi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de Yüksekova Polis Özel Harekat Merkezini ziyaretinde konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci