Soylu: "Biz inançlı ve büyük bir milletiz"
AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
Düzce Depremi'nin 22. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması DÜZCE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce Depremi'nin 22. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde konuştu.
DÜZCE (AA) - Düzce Depremi'nin 22. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreni
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması DÜZCE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce Depremi'nin 22. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde konuştu. (1)