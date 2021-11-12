Soylu: "Biz inançlı ve büyük bir milletiz" - Haberler
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Soylu: "Biz inançlı ve büyük bir milletiz"

AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Düzce Depremi'nin 22. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması DÜZCE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce Depremi'nin 22. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde konuştu.

DÜZCE (AA) - Düzce Depremi'nin 22. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreni

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması DÜZCE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce Depremi'nin 22. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde konuştu. (1)

Soylu: Biz inançlı ve büyük bir milletiz

Soylu: Biz inançlı ve büyük bir milletiz

Soylu: Biz inançlı ve büyük bir milletiz

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri

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