Söylentilere el ele nokta koydular: "Benim için 'yaşlı kadın' annemden daha büyük olmalı"

İLK KEZ EL ELE Yedi yıldır nişanlı olduğu, iki çocuğunun babası Jason Sudeikis'ten ayrılan Olivia Wilde, yönetmenliğini üstlendiği ilk uzun metrajlı filmi Don't Worry Darling'de önemli rollerden birini üstlenen Harry Styles ile aşk yaşamaya başladı. 36 yaşındaki Wilde ile 26 yaşındaki Styles'ın birlikte olduğu bir süredir konuşuluyordu. İkili, bu söylentileri fazla uzatmadan bir düğüne el ele katıldılar ve aşklarını gözler önüne serdiler.DÜĞÜNE BİRLİKTE KATILDILAR

Olivia Wilde ve Harry Styles, geçtiğimiz gün menajer Jeff Azos ile Glenne Christiaansen'in Montecito, California'daki düğün törenine el ele katıldı. Yeni çift, gelin ve damatla birlikte yapılan bir fotoğraf çekimine de katıldı. Bu sırada Harry Styles'ın beyaz bir bornoz giydiği görüldü.YEDİ YILLIK NİŞANLISINDAN AYRILDI

Olivia Wilde, bir süre önce yedi yıllık nişanlısı Jason Sudeikis ile yollarını ayırdığını duyurdu. People internet sitesinde yer alan habere göre 36 yaşındaki Wilde ile 45 yaşındaki Sudeikis'in aslında 2020 yılının başında ayrıldıldıkları ortaya çıktı. Ünlü çiftin 6 yaşında Otis Alexander ve 4 yaşında Daisy Josephine adında iki tane çocuğu bulunuyor. Wilde ve Sudeikis'in önceliğinin çocukları olacağı da belirtildi.AYRILIP DOST KALDILAR Çift, 2011 yılında flört etmeye başladı. Bir yıl sonra da Sudeikis'in evlenme teklifiyle nişanlandılar. Olivia Wilde ve Jason Sudeikis'in bu kararı hayranlarını şaşırttı. Wilde ve Sudeikis, Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak biliniyordu. Çift ayrıldıktan sonra da dost kaldı.GÖNÜL DEFTERİ KABARIK One Direction adlı müzik grubuyla ün kazanan Harry Styles, hareketli özel hayatıyla da gündemdeydi. Genç kuşağın gözdelerinden olan Harry Styles'ın gönül defterine adını yazdıranlar arasında Taylor Swift, Sara Sampaio, Tess Ward, Camille Rowe gibi ünlüler yer alıyor.ARALARINDA 10 YAŞ FARK VAR Olivia Wilde ve Harry Styles'ın romantik ilişkisinin ortaya çıkmasından sonra en çok konuşulan ayrıntılardan biri çift arasındaki 10 yaş farktı. Wilde, sevgilisi Styles'tan 10 yaş daha büyük. Bu arada Harry Styles'ın 2012 yılında verdiği bir röportajda söyledikleri bu ayrıntıyla bağlantılı olarak tekrar gündeme geldi.'ANNEMDEN DAHA BÜYÜK OLMASI GEREKİR' O dönemde şöhretinin ilk döneminde olan Harry Styles, hayatına giren kadınla aralarındaki yaş farkının kendisi için çok önemli olmadığını ifade etmişti. Styles, kendisine yöneltilen "Flört etmek için 'çok yaşlı' kadın kimdir sizin için?" sorusuna "Annemden daha büyük olan her kadın" diye yanıt vermişti.ANNESİ 1967 DOĞUMLU

Harry Styles'ın annesi Anne Twist, 1967 doğumlu. Twist, 2013 yılında ikinci evliliğini Robin Twist ile yaptığı sırada, oğlu Harry Styles da onun yanındaydı. Fakat çit, 2017 yılında yollarını ayırdı. Anne Twist'in Harry'nin dışında Gemma adında bir de kızı bulunuyor.SETTE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ Harry Styles ile Oliva Wilde, güzel yıldızın yönetmenliğini üstlendiği Don't Worry Darling adlı filmde birlikte çalışıyor. Wilde'ın aynı zamanda önemli rollerinden birini de üstlendiği filmin setinde de ikili birlikte görüntülenmişti. Film setinde Wilde'ın karanavanına giden Styles, kapıda Wilde ile uzun uzun sohbet etmişti. Psikolojik gerilim türündeki filmde Styles ve Wilde'ın yanı sıra Katie Silberman, Miri Yoon, Roy Lee'nin de aralarında bulunduğu bir kadro rol alıyor.

Kaynak: Hürriyet