Söylenti: Call of Duty 2022, Modern Warfare 2 Olacak

İddiaya göre, Infinity Ward'un geliştireceği Call of Duty 2022, Modern Warfare 2 adını taşıyacak.

Call of Duty ve Battlefield oyunlarından başarılı sızıntılarıyla tanınan Tom Henderson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 2022 yılında çıkacak sıradaki Call of Duty oyununun 2019'da çıkan Modern Warfare'in doğrudan devamı olacağını öne sürdü. Henderson ayrıca oyunun şu anki kod adının "Project Cortez" olduğunu belirtti.

Birkaç gün önce Nvidia Geforce Now'ın veritabanında yer alan oyunlar sızdırılmış ve burada hem PlayStation'a özel oyunlar hem de daha duyurulmamış pek çok oyun olduğu ortaya çıkmıştı. Bunlardan biri de "Project Cortez" idi ve geliştirici stüdyo Infinity Ward olarak listelenmişti.

NVIDIA God of War ve Dahasını İçeren GeForce NOW Sızıntılarına Yanıt Verdi

Tom Henderson'ın iddiasının ardından VGC de kendi kaynaklarından bu bilgiyi doğruladı ve sıradaki Call of Duty hakkında ilk detayları yazdı. Söz konusu haber, Activision'dan konu hakkında bilgi sahibi kişilere dayanarak Call of Duty 2022, Modern Warfare 2 ismini taşıyacağını ve Amerikan özel kuvvetlerinin Kolombiyalı uyuşturucu kartellerine karşı gizli savaşını konu edineceğini belirtiliyor. "Project Cortez" kod adının ise 1994 yapımı Harrison Ford filmi Clear and Present Danger'ın kötü karakteri Colonel Félix Cortez'den geldiği söyleniyor.

Call of Duty serisi Activision'a bağlı Sledgehammer, Treyarch ve Infinity Ward stüdyoları tarafından dönüşümlü olarak geliştiriliyor ve her stüdyo üç yılda bir yeni bir oyun piyasaya sürüyor. 2019'da çıkan Modern Warfare, Infinity Ward tarafından geliştirilmiş, serinin 2020 oyunu Black Ops Cold War, Treyarch'ın elinden çıkmıştı. Bu yılki Call of Duty: Vanguard ise Sledgehammer tarafından hazırlanıyor. Bu nedenle 2022'deki Call of Duty'i Infinity Ward'un geliştirmesi bekleniyor.

Call of Duty: Vanguard, 5 Kasım'da PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC platformlarına çıkacak.

