'Söylendiği gibi yıkılmadım, zaten yıkılacak bir durum da yoktu'

Mert Vidinli'yle Sıkıştıran Sorular programına konuk olan Metin Hara, konuyla ilgili sorulara yanıt verdi. Hara o dönemde iddia edildiği gibi bu ilişkinin bitmesi nedeniyle yıkılmadığını da ekledi.

'BU HABERLERE HAYRET ETTİM'

Metin Hara "Söylendiği gibi yıkılmadım, zaten yıkılacak bir durum da yoktu. En son mesleki anlamda da bir çok iddialarda bulundular. Tüm haberlere sadece hayret ettim. Adriana ile iyi ayrıldık. Misafirlik bittiği zaman saygıyı yitirmeden, gülümseyerek çıkmak lazım diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. Adriana Lima ile ilişkisi boyunca da ilişki bittikten sonra da bir kısım magazinin basınının istediğini bulamadığı için skandallar yarattığını ileri sürdü.

'HAYATIMDA KİMSE YOK'

Özel hayatında kimsenin olmadığını belirten Hara, işine ve ailesine odaklandığını anlattı. Annesinin tedavi sürecinin şu anda hayatında en önemli unsur olduğunu da ekledi.

İNSAN ÖNCE KENDİNİ SEVMELİ

Metin Hara, aşka ilişkin görüşlerini de paylaştı. Hara, insanların kendilerini sevmedikleri için devamlı karşısındaki kişiden ne alabileceğini düşünmeye odaklandığını belirtti. Aşkın benliğin yitirildiği bir alan olduğunu, insanların birbirlerini yaralarıyla, sancılarıyla kabul edip daha fazla sevmeleri gerektiğini ifade etti.

PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRMIŞTI

iki yıla yakın bir süre aşk yaşayan Hara ile Lima'nın ayrılıp ayrılmadığı da bir dönem gündemin ilk sıralarında yer almıştı. Lima'nın sosyal medya hesabında yaptığı "Hanımlar siz kötü yetiştirilmiş erkekler için rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Onu iyileştirmek, değiştirmek, ebeveynlik yapmak ya da yetiştirmek sizin göreviniz değil. Siz bir partner istiyorsunuz, proje değil" paylaşımi çiftin ilişkisinin bittiği şeklinde yorumlanmıştı. Her ne kadar ikisi de bu iddialara yanıt vermeseler de Adriana Lima, sosyal medyada Metin Hara'yı takipten çıkmıştı. Böyliftin ilişkisi iki yılın sonunda bitti.

EMİR UYAR İLE KISA SÜREN AŞK

Adriana Lima, Metin Hara'dan ayrıldıktan sonra kısa bir süre de Türk iş insanı Emre Uyar ile flört etti. Fakat o ilişki de bitti. Adriana Lima, bir süredir kimseyle romantik bir ilişki yaşamıyor.

Kaynak: Hürriyet