Söylemezsem Olmaz Arto neden yok? Arto programdan ayrıldı mı?
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Söylemezsem Olmaz Arto neden yok? Arto programdan ayrıldı mı?

Söylemezsem Olmaz Arto neden yok? Arto programdan ayrıldı mı?
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Ekranların sevilen programı Söylemezsem Olmaz sunucularıyla da büyük dikkat topluyor. Seren Serengil ve Bircan Bali'yle sunuculuk yapan Arto hakkında Söylemezsem Olmaz Arto neden yok? Arto Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

Bircan Bali ve Seren Serengil ile sunduğu magazin programı Söylemezsem Olmaz'da sözleri ve yaptığı açıklamalarla sık sık sosyal medyada gündeme gelen Arto, son günlerde yaptığı farklı açıklamalarla dikkat çekmektedir. Arto Dalga hakkındaki tüm merak edilenleri yazımızdan bulabilirsiniz... Söylemezsem Olmaz Arto neden yok?

SÖYLEMEZSEM OLMAZ ARTO NEDEN YOK?

Söylemezsem Olmaz sunucularından Arto, birkaç gündür programda yer alamıyor. Açıklamayı ise yine kendisi yaptı. Şu an bazı işleri nedeniyle Miami'de olan Arto, programa veda ettiğini de açıkladı.

ARTO KİMDİR?

Arto'nun gerçek adı Harutyan Dalga'dır. Sahne şovlarından sonra Arto olarak tanınan Dalga, Ermeni asıllı Türk vatandaşıdır. Arto, 1966 yılında İstanbul'da doğmuştur ve 55 yaşındadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve İletişim Sistemleri ile Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümlerinde okumuştur. 1997 yılında sahnelerde yerini almaya başlayan ve sivri diliyle sürekli dikkat çeken Arto, ortağı Ataberk Oral ile birlikte Beyoğlu'nda Zilly diye bir gece kulübü sahibidir.

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