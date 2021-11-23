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Söylemezsem Olmaz'ın yorumcuları fena kapıştı! Şok sözler

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Söylemezsem Olmaz'ın yorumcuları fena kapıştı! Şok sözler

Geçtiğimiz günlerde 'Söylemezsem Olmaz' programına veda eden Deniz Akkaya, eski partnerleri Bircan Bali ve Seren Serengil'e yönelik şok açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Bircan Bali ve Seren Serengil'in yorumculuk yaptığı ' Söylemezsem Olmaz' programına Arto Dalga'nın vedasından sonra; yeni sezonda Deniz Akkaya dahil olmuştu. Ancak ekran macerası kısa süren Akkaya, programdan ayrıldı.

Canlı yayındaki dobra açıklamalarıyla programa damga vuran Akkaya, geçtiğimiz hafta yayına çıkmadı. Programın sonunda Serengil ve Bali, Akkaya'nın ayrılık kararıyla ilgili konuştu.

"ARTIK ARAMIZDA DEĞİL"

Ünlü isimler, konuyla ilgili; "Maalesef, Deniz Akkaya, 'Söylemezsem Olmaz' programında artık yer almayacak. Programın sonunda bunu da izleyicilerimize belirtmek istedik. Kendisine teşekkür ederiz" şeklinde bir açıklama yaptı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Deniz Akkaya, sürpriz ayrılık sonrası sessizliğini bozdu. Bir programa katılan ünlü model, Seyhan Soylu'nun kendisine yönelttiği, "Seren Serengil mi tehlikeli, Bircan Bali mi?" sorusuna bomba bir yanıt verdi.

"DONANIMSIZLAR!"

Akkaya, "İşin komik tarafı benim tehlikeli anlayışımın çok dışında bu iki örnek. Donanımsız adam çok tehlikeli olamaz. Çapsızlık tehlike yaratmaz. 'Hangisi daha çapsız?' diye sor vereyim yanıtı" dedi.

KANAL YÖNETİMİ UYARMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Deniz Akkaya'nın mahkemelik olduğu sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci hakkında söylediklerinden dolayı eylül ayında kanal yönetimi tarafından uyarıldığı ileri sürülmüştü.

Hatta Akkaya'nın kanalda ortalığı birbirine katarak camı çerçeveyi kırdığı iddia edilmişti. Ünlü manken de hakkında iddiaları canlı yayına elinde çekiçle çıkarak yalanlamıştı.

Söylemezsem Olmaz'ın yorumcuları fena kapıştı! Şok sözler

Söylemezsem Olmaz'ın yorumcuları fena kapıştı! Şok sözler

Söylemezsem Olmaz'ın yorumcuları fena kapıştı! Şok sözler

Söylemezsem Olmaz'ın yorumcuları fena kapıştı! Şok sözler

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