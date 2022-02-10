Söylemez Kardeşler kim? Mustafa Söylemez kim?

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in çektiği videolarda da adı geçen Halil Falyalı, önceki gece Girne'deki otelinden Çatalköy'e gittiği sırada uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Otomatik silahlarla gerçekleştirilen saldırıda Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybederken Halil Falyalı ağır şekilde yaralandı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden Halil Falyalı, önce Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne ardından YDÜ Hastanesi'ne sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SÖYLEMEZ KARDEŞLER KİM?

Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul'da gözaltına alınan kişilerin "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı olduğu belirtildi. Şüphelilerin cinayetin ardından KKTC'den tekne ile Türkiye'ye geçtiği kaydedildi. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü ifade edildi.

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