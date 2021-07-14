Soygun şüphelisi, kuyumcuyu bıçakladı; 2 kilometre kovalayan oğluna yakalandı

ANTALYA'da iş insanı Ahmet Doğan, dükkanı soymak isterken kuyumcu babası Hüseyin Doğan'ı bıçakla yaralayan F.D.'yi (40) 2 kilometre kovalayarak, yakalayıp, polise teslim etti.

ANTALYA'da iş insanı Ahmet Doğan, dükkanı soymak isterken kuyumcu babası Hüseyin Doğan'ı bıçakla yaralayan F.D.'yi (40) 2 kilometre kovalayarak, yakalayıp, polise teslim etti. F.D., polis merkezine götürüldüğü sırada, "Soygun için yapmadım. Soygun için bu kadar aptallığa lüzum yok" dedi.

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesine bağlı Altındağ Mahallesi'nde meydana geldi. Kuyumcu dükkanına giren F.D., iş yeri sahibi Hüseyin Doğan'dan su istedi. Doğan, su verdiği sırada çantasındaki bıçağı çıkaran F.D. de altınları çantaya koymasını istedi. F.D. ile arasında arbede çıkan Doğan, elinden yaralandı. Bu sırada iş yerine kuyumcunun oğlu Ahmet Doğan'ın gelmesi üzerine F.D., altınları alamadan kaçtı. Şüphelinin peşine düşen Ahmet Doğan, Altındağ Mahallesi'nden Dolaplıdere Caddesi'ne kadar yaklaşık 2 kilometre kovaladığı F.D.'yi yakalayıp, aynı caddedeki polis noktasına teslim etti.

Yaralı Hüseyin Doğan ise çağrılan sağlık ekiplerince ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan, polise verdiği ilk ifadesinde, "Bıçak çekince bıçağı elinden almaya çalıştım, yaralandım. Bir şey alamadı" diye konuştu.Şüpheliyi yakalayan Ahmet Doğan da "Para bozdurmaya çıkmıştım. Döndüğümde boğuşmayı gördüm. Ben gelince kaçmaya başladı. Yorulana kadar koştum. Yakalamayı başardım" dedi. DÜN DE GELİP, SODA İSTEMİŞİş yeri sahibinin eşi Gülay Doğan da "Şüpheli dün de gelmişti. Soda istemişti. İyilik olsun, diye vermiştik. Eşime 'Bu adam normal değil, iş yerine sokma' demiştim. O da bana 'Sıcakta serinleyecek bir şey bulamamış, garibandır belki. Hayrımız olur' demişti. Bugün de gelip su istemiş. Eşim yine iyilik olsun, diye su verirken adam az kalsın bıçakla öldürecekmiş" dedi.

F.D. ise polis merkezine götürüldüğü sırada, "Soygun için yapmadım. Soygun için bu kadar aptallığa lüzum yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları