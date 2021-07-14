Soygun şüphelisi, kuyumcuyu bıçakladı; 2 kilometre kovalayan oğluna yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Soygun şüphelisi, kuyumcuyu bıçakladı; 2 kilometre kovalayan oğluna yakalandı

Soygun şüphelisi, kuyumcuyu bıçakladı; 2 kilometre kovalayan oğluna yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da iş insanı Ahmet Doğan, dükkanı soymak isterken kuyumcu babası Hüseyin Doğan'ı bıçakla yaralayan F.D.'yi (40) 2 kilometre kovalayarak, yakalayıp, polise teslim etti.

ANTALYA'da iş insanı Ahmet Doğan, dükkanı soymak isterken kuyumcu babası Hüseyin Doğan'ı bıçakla yaralayan F.D.'yi (40) 2 kilometre kovalayarak, yakalayıp, polise teslim etti. F.D., polis merkezine götürüldüğü sırada, "Soygun için yapmadım. Soygun için bu kadar aptallığa lüzum yok" dedi.

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesine bağlı Altındağ Mahallesi'nde meydana geldi. Kuyumcu dükkanına giren F.D., iş yeri sahibi Hüseyin Doğan'dan su istedi. Doğan, su verdiği sırada çantasındaki bıçağı çıkaran F.D. de altınları çantaya koymasını istedi. F.D. ile arasında arbede çıkan Doğan, elinden yaralandı. Bu sırada iş yerine kuyumcunun oğlu Ahmet Doğan'ın gelmesi üzerine F.D., altınları alamadan kaçtı. Şüphelinin peşine düşen Ahmet Doğan, Altındağ Mahallesi'nden Dolaplıdere Caddesi'ne kadar yaklaşık 2 kilometre kovaladığı F.D.'yi yakalayıp, aynı caddedeki polis noktasına teslim etti.

Yaralı Hüseyin Doğan ise çağrılan sağlık ekiplerince ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan, polise verdiği ilk ifadesinde, "Bıçak çekince bıçağı elinden almaya çalıştım, yaralandım. Bir şey alamadı" diye konuştu.Şüpheliyi yakalayan Ahmet Doğan da "Para bozdurmaya çıkmıştım. Döndüğümde boğuşmayı gördüm. Ben gelince kaçmaya başladı. Yorulana kadar koştum. Yakalamayı başardım" dedi. DÜN DE GELİP, SODA İSTEMİŞİş yeri sahibinin eşi Gülay Doğan da "Şüpheli dün de gelmişti. Soda istemişti. İyilik olsun, diye vermiştik. Eşime 'Bu adam normal değil, iş yerine sokma' demiştim. O da bana 'Sıcakta serinleyecek bir şey bulamamış, garibandır belki. Hayrımız olur' demişti. Bugün de gelip su istemiş. Eşim yine iyilik olsun, diye su verirken adam az kalsın bıçakla öldürecekmiş" dedi.

F.D. ise polis merkezine götürüldüğü sırada, "Soygun için yapmadım. Soygun için bu kadar aptallığa lüzum yok" dedi.


Soygun şüphelisi, kuyumcuyu bıçakladı; 2 kilometre kovalayan oğluna yakalandı
Soygun şüphelisi, kuyumcuyu bıçakladı; 2 kilometre kovalayan oğluna yakalandı
Soygun şüphelisi, kuyumcuyu bıçakladı; 2 kilometre kovalayan oğluna yakalandı
Soygun şüphelisi, kuyumcuyu bıçakladı; 2 kilometre kovalayan oğluna yakalandı
Soygun şüphelisi, kuyumcuyu bıçakladı; 2 kilometre kovalayan oğluna yakalandı
Soygun şüphelisi, kuyumcuyu bıçakladı; 2 kilometre kovalayan oğluna yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Varank Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam Zeynep Bastık Sertab Erener Şahan Gökbakar
Spor Balotelli Erol Bulut Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Soygun şüphelisi, kuyumcuyu bıçakladı; 2 kilometre kovalayan oğluna yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 14:44:37. #1.16#

title