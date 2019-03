Soyer, "Büyük Başkan" Sloganıyla Karşılandı

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Erzurum Aşkaleliler Derneği'ni ziyaret etti. Soyer ardından Çamlıkule Pazar Yeri'nde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Öğleden sonra Gültepe halkı ve esnafıyla bir araya gelen Tunç Soyer, burada "Büyük Başkan" sloganıyla karşılandı.

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, seçim kampanyası kapsamında Erzurum Aşkaleliler Derneği'nin kahvaltısına katıldı. CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, İyi Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hasan Yıldız, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Aşkaleliler Dernek Başkanı Münip Demir ve mahalle muhtarları da Tunç Soyer'e eşlik etti.

"İstedikleri kadar bölmeye çalışsınlar, bölünmeyeceğiz"

Soyer, "Karabağlar'da çoklu bir siyasi ortam var. Çünkü bu memlekette bizi böldüler. Karabağlar'dan yola çıkarak şunu diyoruz; sizin bizi böldüğünüz kamplara sığmayız biz. Biz milliyetçiliği, biz Atatürk'ü, biz Müslümanlığı, dindarlığı sizin tanımladığınız çerçevenin içine hapsetmeyiz. Bizi bölmelerine itiraz ediyoruz. Tam tersine bizi siyasi olarak bölen şeylerden çok daha fazla birleştiren şey var. Burada bir Mihriban türküsü çalsa, hepimizin yüreği titrer. Çünkü biz bu kadim kültürün insanlarıyız. İstedikleri kadar bölmeye çalışsınlar, bölünmeyeceğiz. İşte örneği de burada" dedi.

"Bu yaşam kalitesini hak etmiyoruz"

Tunç Soyer, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu beraberliği korumak zorundayız. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Çünkü nisandan itibaren çok ağır bir ekonomik krizle karşı karşıya kalabiliriz. Ancak güçlerimizi birleştirirsek, krizin neden olacağı tahribat daha az olur. Bunun için mutlaka bir araya gelmek zorundayız. Yoksa bu kriz hepimizi ayrı ayrı daha da yaralayacak. Özetle, ben bu ittifakın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bize düşen görev de bunu sürdürmektir. Hatta bir adım daha fazlası var. Herkesi kucaklamalıyız. Olağanüstü bir coğrafyada yaşıyoruz. Arkada muazzam bir kültür var. Biz bu dünyanın en güzel kentinde yaşıyoruz. Ancak bu yaşam kalitesini hak etmiyoruz. Elimizdeki bu potansiyelle çok daha yüksek bir yaşam standardına sahip olmalıyız. Bugün niye samanı, gübreyi, yeşil mercimeği ithal ediyoruz? Bu bir kader değil, yönetenlerin takdiridir. Bu, değişebilir bir şeydir. Siyaseti bunun için yapıyoruz. Bunu el birliğiyle beraber değiştireceğiz. Bu, demokrasidir. Demokrasi, ekmek, aş, refah demektir."

"Refahı adil olarak paylaştıracağız"

Soyer, Aşkaleliler Derneği ziyaretinden sonra Çamlıkule Pazar Yeri'nde halkla buluştu. Buluşmada esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. "İzmir'de demokrasiye sıkıca sahip çıkacağız" diyen Tunç Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Büyükşehir'in yönetim mekanizmalarına sivil toplum kuruluşlarını, meslek odalarını, muhtarlarımızı dahil edeceğiz. Eğer bunu yapmazsanız, şehrin büyük potansiyelini ıskalıyorsunuz. Ne kadar çok fikir, ne çok akıl işin girerse o şehrin potansiyelini o kadar fazla kullanmaya başlıyorsunuz. O nedenle kapıyı herkese açık tutmamız lazım. İkincisi, refahı adil olarak paylaştıracağız ve refahı büyüteceğiz. Refahı paylaşmakla ilgili yapacağımız birkaç uygulamadan söz etmek istiyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesinin harika bir uygulaması var. Süt Kuzusu adıyla yaptığı bu uygulamada, üreticiden günlük taze sütü alıp her gün 134 bin çocuğa ulaştırıyor. Bu sayıyı, 250 bin çocuğa çıkartacağız. Bir adım daha ötesinde Halk Süt olarak yine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza günlük süt ulaştıracağız. Halk Süt uygulamasını, sebze-meyve için de yapacağız. Halk Et uygulamasıyla da üreticimizden eti alıp aracısız tüketiciye ulaştıracağız. Halk Süt, Halk Gıda, Halk Et, Halk Ekmek, hatta Halk Balık uygulaması yapacağız. Öncelikle İzmir'in arka sokaklarındaki vatandaşlarımıza ucuz, sağlıklı gıda ulaştıracağız. İzmir'in refahını büyüteceğiz. İzmir'i Akdeniz kentleri arasında yine öncü bir konuma taşıyacağız. İzmir, hak ettiği yerde değil. Bu, son 15-20 yılın meselesi değil. 200 yıldır hak ettiği yerde değil. Onun öncesinde yüzlerce yıl, Akdeniz'in en güçlü liman kentiymiş. Biz, kaldığı noktadan iade-i itibar yapacağız."

Gültepe'de "Büyük Başkan" sloganı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, pazar yeri ziyaretinin ardından Gültepe halkı ve esnafıyla buluştu. Gültepe'de "Büyük Başkan" sloganıyla karşılanan Soyer, Gültepe Şenkaya Nişantaşı ve Yoğurtçular Köylüleri Yardımlaşma Dayanışma Lokali'ni ziyaret etti. Seferihisar'da kadınların kooperatifler sayesinde aile bütçesine katkı sağlar hale geldiklerini anlatan Soyer, Gültepe'de de kooperatifleşmeyi destekleyerek, kadınların ekonomiye katılmalarını sağlayacağını söyledi. - İZMİR

Kaynak: İHA