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SOYDUKLARI EVİN BAHÇESİNE TUVALETİNİ YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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HATAY'da bir bağ evine girip, 20 bin TL değerinde altın ve televizyon çalan 2 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

HATAY'da bir bağ evine girip, 20 bin TL değerinde altın ve televizyon çalan 2 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı. Şüphelilerden birinin evden ayrılırken bahçeye tuvaletini yaptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Şubat'ta Defne ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi'nde, sahiplerinin şehir dışında olduğu bir bağ evinde hırsızlık yaşandığı bilgisini aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, evin bahçe kapısının kilit göbeğinin kırıldığını tespit etti. Ev sahiplerine ulaşan ekipler, salonda bulunan 140 ekran televizyonun ve yaklaşık değeri 20 bin TL olan altın bileziğin çalındığı belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin M.E. ile A.H. olduğunu tespit etti. 2 şüpheli, saklandıkları Antakya ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi'ndeki bir evde yakalanıp, gözaltına alındı. M.E. ve A.H., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Bu arada, şüphelilerin eve girdikleri anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüphelilerden birinin kapıyı açmaya çalışırken, diğerinin ise yerde bulduğu bez ile ayakkabılarını temizledi. Şüphelilerden birinin, evden ayrılırken bahçeye tuvaletini yaptığı görüldü.

SOYDUKLARI EVİN BAHÇESİNE TUVALETİNİ YAPTI

SOYDUKLARI EVİN BAHÇESİNE TUVALETİNİ YAPTI

SOYDUKLARI EVİN BAHÇESİNE TUVALETİNİ YAPTI

SOYDUKLARI EVİN BAHÇESİNE TUVALETİNİ YAPTI

SOYDUKLARI EVİN BAHÇESİNE TUVALETİNİ YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Turunçlu, Güncel, Haberler

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