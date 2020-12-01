Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı
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Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı

01.12.2020 19:32 | Son Güncelleme: 01.12.2020 19:48

ABD'li YouTuber Saa Fomba, Teksas eyaletinde yer alan Pennybacker Köprüsü'nden nehre atlayarak kafatasını kırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Fomba'nın bu atlayışını 'aptalca' olarak nitelendirdi.

ABD'li YouTuber Saa Fomba, YouTube hesabı için kayda aldığı videoda, Teksas eyaletinde yer alan metrelerce yükseklikteki Pennybacker Köprüsü'ne tırmandı.

METRELERCE YÜKSEKLİKTEN NEHRE ATLADI

Fomba'nın izleyicilerine seslendiği 17 dakikalık videoda, "Umarım bu video sizi hayallerinizin peşinden koşmanız için motive eder. Normal bir yaşam sürmede hiçbir eğlence görmüyorum" dedi.

İzleyicilerine 'hayallerinin peşinden koşma' çağrısında da bulunan Fomba, Pennybacker Köprüsü'nden metrelerce yükseklikten nehre atladı. Atlayıştan sonra bir süre suda sessiz kalan Fomba daha sonra yardım için seslendi.

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KAFATASINI KIRDI

Nehirde teknede bulunan kişiler Fomba'ya yardım ederek sudan çıkardı. Olay yerine gelen acil durum ekipleri Fomba'yı hastaneye kaldırıldı. Atlayışı sonrasında Fomba'nın kafatasını kırdığını belirtildi.

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları da Fomba'nın bu atlayışını 'aptalca' olarak nitelendirdi.

Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı
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