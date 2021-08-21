Rapçi Soulja Boy, Atari CEO'su olduğunu iddia etti!

Amerikalı hip hop şarkısı ve yapımcısı Soulja Boy, Atari'nin CEO'su olduğunu iddia etti, ancak video oyun geliştiricisi aksini söylemek için Twitter'da bir paylaşım yaptı.

Oyun şirketi Atari, Amerikalı rapçi Soulja Boy'un yakın tarihli bir Instagram Live sırasındaki iddialarına yönelik bir açıklamalarda bulundu.

GameStop, Soulja Boy'un büyük bir oyun endüstrisi pozisyonunun en yeni patronu olduğunu iddia ettiğini bildirdi. Ünlü rapçi Instagram canlı yayını sırasında "Atari'nin yeni sahibiyim" söylemlerinde bulundu. Şirketi yenilemek üzere olduğunu belirten Soulja, ürettiği oyun konsoluyla gerçekten gurur duyduğunu ve Soulja Boy Games'i 140 milyon dolara satmak üzere olduğunu vurguladı.

Video kaynak: ATC Shabe

Atari, iddialara yanıt olarak, resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Atari'deki CEO ünvanının şu anda Wade Rosen'a ait olduğunu belirten şirket, Soulja Boy'un adını geçirmeden iddialara yanıt verdi.

Ek olarak, oyun şirketi Soulja Boy ile gerçekten bir iş ortaklığı kurmaya çalışıp çalışmadığı konusunda yorum yapmadı.