Souad Massi, Zorlu Psm'de Konser Verdi

Geleneksel müzikleri, folk ve rock ile buluşturduğu özgün tarzıyla dünya müziği arenasında önemli kadın şarkıcılar arasında yer alan Cezayirli ünlü sanatçı Souad Massi, "6.Uluslararası Klarnet Festivali" kapsamında İstanbullu müzikseverlerle buluştu.



Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşen konserin sonunda kısa bir konuşma yapan Massi, çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada sizlerle birlikte olmak benim için bir onur. Müzik insanları mutlu ediyor. Önemli olan da müziği paylaşmak. Onun için buradayız." dedi.



Konserde Massi'ye eşlik eden festivalin sanat yönetmeni ve klarnet virtüözü Serkan Çağrı ise festival kapsamında hazırlanan salon konserlerinin sona erdiğini belirterek, "Festival kapsamında etkinliklerimiz devam edecek. Çok güzel konuklar ağırladık festivalimiz boyunca. Tabii sizler sayesinde daha da güzelleşti." ifadelerini kullandı.



Çağrı, konser boyunca Massi'ye ud'ta Mahdi Dalil, vurmalı çalgılarda ise Rabah Kalfa'nın eşlik ettiğini söyleyerek, "Çok kalabalık konserlere gidiyoruz. 8- 10 kişi olarak bayağı külfetli bir şey ama bu gece şunu anladım ki çok az müzisyenle çok daha fazla güzel müzik, çok daha konuşurcasına, birbirini dinlercesine güzel müzik yapılabiliyormuş. 3 kişi hepimizin gönlünü fethetti." ifadelerini kullandı.



Konserde, 90 dakika boyunca gitarıyla sahne alan sanatçı aralarında "Ghir Enta", "Le Bien et le Mal", "Ya Kalbi" ve "Rani Rayha"nın bulunduğu 10'dan fazla şarkı seslendirdi.



En sevilen şarkısıyla aynı adı taşıyan ilk albümü "Raoui" ile dünya çapında tanınan sanatçıya konserde, seyirciler de alkışlarıyla ritm tutarak eşlik etti.



Yoğun ilginin yaşandığı konser sonunda Çağrı ve Massi'ye plaket hediye edildi.