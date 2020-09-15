Sosyopat nedir? Sosyopat kime denir? Sosyopati nedir? Antisosyal kişilik bozukluğu neden olur? Sosyopati ile psikopati arasında ki fark nedir? Sosyopat nedir? Antisosyal kişilik bozukluğu niçin oluşur? Sosyopati neden artış gösteriyor? Sosyopatın kelime anlamı nedir? TDK'ya göre sosyopat ne demektir? Sosyopatinin semptomları nelerdir? Bir kişinin sosyopat olup olmadığını nasıl anlarız? Sosyopat insanlardan nasıl kurtuluruz?

Antisosyal kişilik bozukluğu, nağm-ı diğer sosyopatlık psikopati ile karıştırılmaktadır. Sosyopati ve psikopati nedir? Sosyopatinin semptomları nelerdir? Bu insanlardan nasıl korunuruz? Sherlock Holmes sosyopatiyi özendiriyor mu?

SOSYOPATİ NEDİR?

Antisosyal kişilik bozukluğu veya sosyopati olarak bilinen hastalık bir psikolojik rahatsızlıktır. Psikopati ile sosyopati karıştırılmaktadır. Psikopatinin ayrılan en önemli özelliği semptom farklılığıdır. Psikopati sosyopatiye göre daha ağır bir psikolojik bozukluktur. Sosyopati ise toplum kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Çevresel etkileşimlerden dolayı oluşur.

SOSYOPATİ TDK ANLAMI NEDİR?

Sosyopati, adında da yazıldığı gibi 'sosyo' kelimesinden türemiştir. Genellikle çevresel etkilere bağlı olarak çıkar. Şöyle ki insanın içinde bulunduğu toplum, o insanın sosyopat olup olmaması açısından önemli bir etmendir.

SOSYOPAT KİME DENİR?

Sosyopatların, ahlaki sorumlulukları ve vicdani duygusu yoktur. Bu duyguların eksikliğini çeker. Karşılarındaki insanları kolayca manipüle edebilirler. Böylelikle insanları kolayca kandırabilirler. Bu durum ise ahlaki değerlerden yoksun insanlar olduklarını gösterir. Yaptıklarından pişman duymazlar.

SOSYOPATİNİN SEMPTOMLARI NELERDİR?

1) Hukuka aykırı davranışlarda bulunmak,

2) Yalan söylemek, kişisel çıkar, hilekarlık,

3) Fevrilik ve geleceği planlayamamak,

4) Aşırı sinirli olma durumu ve saldırganlık,

5) Kendisinin veya başkalarının can güvenliğini umursamamak,

6) Aynı işte uzun süre çalışma veya parasal konularda sürekli sorumsuzluk,

7) Diğer insanlara kötü davranma, zarar verme veya malını çalma durumu. Bunları umursamazlık eğilimi.

SOSYOPATİ NEDEN ARTMIŞTIR?

Gelişen teknolojiyle birlikte şeffaflaşan sosyal yaşantımız, her anımızı paylaşma isteği, sosyal mecralarda var olma gibi etkenler hayatımızı sanal dünyaya sunuyor. Bu durum takdir edilme ve beğenilme duygusunu pekiştiriyor. Bu mecralarda çok paylaşım yapılması insanların bizitakip etmesine ve onların bizi rahatsız etmekten dolayı pişmanlık duymamasıyla sonuçlanıyor. Sanal dünyada insanları izlemek, kim, nerede, ne zaman, ne yaptı? gibi sorulara cevap aramak insanları sürekli bir alışkanlığa sürüklemek demektir. Bu da insanların hayatına daha çok girmek ve müdahalede bulunmaktır. Bunun sonucunda ise insanlarda sosyopati gelişebilmektedir. Belli bir düzen içerisinde kendimizden emin olarak ve manipülasyona uğrasak da etkilenmemek oldukça önemlidir.

BİR KİŞİNİN SOSYOPAT OLUP OLMADIĞINI NASIL ANLARIZ?

Bu insanlar utanma duygusundan mahrumdurlar. İnsanları küçük düşürürler ve bu durumu umursamazlar.

Sürekli yalan söylerler. Aşırıve abartılı bir şekilde yalan söylemeye devam ederler. O kadar çok yalan söylerler ki doğruyu söylemekten çekinirler. Kendi yalanlarına bile inanırlar.

Değişen şartlara rağmen daima sakin kalırlar. Normal bir insanın tepkisiz kalamayacağı olayları sakin bir şekilde karşılarlar.

İnsanları manipüle etmekte başarılı oldukları için başta iyi davranıp insanların güvenlerini kazanırlar. Ardından onlara jestler yapıp kendisine çekerler. Sonraki durumlarda soğuk davranıp sizi şaşırtırtabilirler.

Sosyopat insanlar çıkarcı insanlardır. İnsanların zayıf yönlerini bilirler ve kendi çıkarlarına göre kullanırlar.

Savunmasız canlılara karşı acımasızlık gösterirler. Hayvanlara işkence yaparlar.

Egoları tavan yapmıştır. Kendilerini dünyanın merkezinde sanarlar. Bencildirler. Kendilerinin çok yetenekli olduklarını düşünürler. Kendilerinde olmayan özellikleri veya vasıfları varmış gibi gösterirler.

Kişinin gerçek arkadaşları ya yoktur ya da yok denecek kadar azdır. Geçmişlerinde lise veya üniversite dönemi gibi belli dönemlerde neredeyse hiç arkadaşları yoktur.

Sosyopatlar sizi manipüle edip, duygusal bağ kurar, sizinle hemen tanışıp yakınlık kurmayı severler. Bunu daha sonra siz fikrinizi değiştirmeyin diye yaparlar.

Sosyopatlar yaptığı davranışlarından ders almadıkları gibi bu davranışları tekrar sergilerler. Bu durumda olgunlaşamazlar.

Bir kişiyle tartışıp sürekli haklı çıkarlar. Size yalancı ihtamında bulunurlar.

SOSYOPAT İNSANLARDAN NASIL KORUNURUZ?

İstediği şeyleri onlara vermemek, sıkıcı olmak, heyecanlanmamak gibi durumlar sosyopatları kendimizden soğutur.

Bu kişileri saptadığımız zaman mümkün olduğunca uzak durmamız gerekir.

Sosyopat insanların yaptığı jestlere, hediyelere, göz boyamalarına inanmamak gerekir.

Sosyopatlar, kendi fikirleri olan, kendinden emin, ne istediğini bilen insanlardan uzak dururlar. Çünkü bu insanları manipüle etmekte zorlanırlar.

Sosyopat korkusunu kendine ve düşüncelerine güvenerek yenebiliriz. Çünkü kendimizden emin olursak ve düşüncelerimizde ısrarcı davranıp sakin kalırsak sosyopatlardan daha kolay kurtuluruz. Çünkü onlar böyle durumlarda insanları manipüle edemezler ve sıkılırlar. Böylelikle de bizden uzak dururlar.

SHERLOCK HOLMES SOSYOPATİYİ ÖZENDİRİYOR MU?

Milyonları ekrana kilitleyen Sherlock Holmes dizisi sosyopatiyi özendiriyor. Sherlock Holmes karakterinin aşırı zeki oluşu, olaylara kimsenin bakmadığı açıdan bakması ve çok kısa bir süre içerisinde çözmesi, insanları sosyopatiye özendiriyor. İnsanlar hayranı oldukları karaktere bürünmek isterler. Böylelikle o karakterin yaptığı davranışları sergilerler. Bu durum Sherlock Holmes karakteri gibi karakterler söz konusu olduğu zaman tehlikelidir. Çünkü sosyopatik davranış sergilerler bu da toplum açısından tehlike arz edebilir.