Sosyetik güzel Dilek Birgen'den radikal karar!
21.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:51
Sosyetik güzel Dilek Birgen, önceki gün sevgilisi Doğuş Aydın ile City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Birgen, Bodrum'daki mekanı hakkında flaş bir itirafta bulundu. İşte o açıklama...
Snob Magazin'e konuşan Birgen, sahibi olduğu Bodrum'un yüzen diskosu Catamaran Club hakkında bilgi verdi.
Ünlü sosyetik, kendi adıyla özleşen Bodrum'daki ünlü eğlence mekanını satmayı düşündüğünü dile getirdi. Dilek Birgen, "Ne yapacağım konusunda bir karar vermiş değilim. Satabilirim" açıklamasıyla şaşırttı.& ;& ;
Kaynak: Snob Magazin