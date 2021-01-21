Sosyetik güzel Dilek Birgen'den radikal karar!

Sosyetik güzel Dilek Birgen, önceki gün sevgilisi Doğuş Aydın ile City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Birgen, Bodrum'daki mekanı hakkında flaş bir itirafta bulundu. İşte o açıklama...