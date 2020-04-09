Sosyetenin maske çılgınlığı Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Volkan Karataş'ın yurtdışından özel siparişle getirttiği Louis Vuitton marka maskesi olay oldu.

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Volkan Karataş'ın yurtdışından özel siparişle getirttiği Louis Vuitton marka maskesi olay oldu. Daha çok ödüllü projeleriyle adından bahsettiren genç sosyetik, giyim tarzıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Volkan Karataş sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafının altına şu notu ekledi: "Hakikaten zor günler. En çokta golf oynamayı ve spor yapmayı özledim. Bu küresel salgın aslında yeni düzenin habercisi. Her şey eskiden daha iyi olacak."& ;



