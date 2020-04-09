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Louis Vuitton, Karataş, Magazin

Sosyetenin maske çılgınlığı

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Volkan Karataş'ın yurtdışından özel siparişle getirttiği Louis Vuitton marka maskesi olay oldu.

09.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:32
Sosyetenin maske çılgınlığı

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Volkan Karataş'ın yurtdışından özel siparişle getirttiği Louis Vuitton marka maskesi olay oldu. Daha çok ödüllü projeleriyle adından bahsettiren genç sosyetik, giyim tarzıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Volkan Karataş sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafının altına şu notu ekledi: "Hakikaten zor günler. En çokta golf oynamayı ve spor yapmayı özledim. Bu küresel salgın aslında yeni düzenin habercisi. Her şey eskiden daha iyi olacak."& ;

Kaynak: Snob Magazin

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