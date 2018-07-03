Sosyete Kasabı Nusret'in "Godfather" Videosu İzlenme Rekoru Kırdı

Dünyada milyonlarca kişi tarafından takip edilen Nusret'in, "Godfather" videosu sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Ünlü kasabın videosu takipçileri tarafından milyonlarca kez izlendi.

HAYRANLARI SIRAYA GİRDİ

Nusret geçen gün de yine aynı mekanında Müslüm Gürses'in şarkısını çaldırarak, misafirleriyle birlikte şarkıya eşlik etmişti. Nusret'e olan hayranlıklarını gösteren New York halkı, ünlü kasapla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.