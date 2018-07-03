Sosyete Kasabı Nusret'in "Godfather" Videosu İzlenme Rekoru Kırdı
Dünyada milyonlarca kişi tarafından takip edilen Nusret'in, "Godfather" videosu sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Ünlü kasabın videosu kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi.
Dünyada milyonlarca kişi tarafından takip edilen Nusret'in, "Godfather" videosu sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Ünlü kasabın videosu takipçileri tarafından milyonlarca kez izlendi.
HAYRANLARI SIRAYA GİRDİ
Nusret geçen gün de yine aynı mekanında Müslüm Gürses'in şarkısını çaldırarak, misafirleriyle birlikte şarkıya eşlik etmişti. Nusret'e olan hayranlıklarını gösteren New York halkı, ünlü kasapla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
YORUMLAR (6)
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KRAL erzuruma hizmet bekliyoruz çag kebapCevap Yaz Yayından Kaldır
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ruh hastasıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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NUSRET ABİ ERZURUM YAKUTİYE PARKI ALTINDA BİR DÜKKAN VAR TAM SANA GÖRE ÇAG KEBAP YERİ ESKİ TK KIRTASİYE YERİ ERZURUMA HİZMET GETİR KRALCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Nusret kasap dükkanı gibi kokuyordur..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Helal sana Nusret birazda bizim kültürünüzden Nasrettin hocadan yap by.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır