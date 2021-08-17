Sosyete bu iddiayı konuşuyor: Model Dilara Kurşun ile Sena Uyanık saç baş kavga etti
Model Dilara Kurşun ile oyuncu sevgilisi Tufan Kılıç'ın trafikte sosyetenin tanınmış isimlerinden Ertan-Sena Uyanık çiftiyle kavga ettiği iddia edildi. Hatta Uyanık, Dilara Kurşun'un saçından sürükleyip darp etti, Dilara Kurşun da Sena Uyanık'a vurduğu da konuşulanlar arasında.
2019 Miss Turkey Güzellik Yarışmasıyla tanınan model Dilara Kurşun ile sevgilisi Tufan Kılıç'ın 2 Haziran günü yemek yemek için çıktığı gece talihsiz bitti.
GÜVENLİKLER KAVGAYI ZOR AYIRDI
Sabah'ta yer alan habere göre, Sema Uyanık ile Tufan Kılıç araçlarıyla seyir halindeyken birbirini geçmeye çalıştı. Yarım kalan olay sonrası ikamet ettikleri sitenin girişinde karşılaşan taraflar, yeniden tartışmaya başladı. Araçlarından inen taraflar birbirine sinkaflı sözler söylemeye başladı. Tartışmanın başlamasıyla araçtan inen model Dilara Kurşun, Kılıç'ın yanına gittiğinde ise Ertan Uyanık'ın eşi de aracından inince tartışma kavgaya dönüştü.
YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
İddiaya göre; Sena Uyanık, Dilara Kurşun'u saçlarından sürükleyerek yüzünü tırnaklayarak darp ederken, Ertan Uyanık ise Tufan Kılıç'a yumruk attı. Kurşun, Sena Uyanık'a saldırırken, Kılıç ise Ertan Uyanık'a kafa attı. Tarafları site güvenliği sakinleştirdi.
Yaşanan kavga sonrası tarafların şikayet sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Diğer / Ecem Altan