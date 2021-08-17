Sosyete bu iddiayı konuşuyor: Model Dilara Kurşun ile Sena Uyanık saç baş kavga etti

Model Dilara Kurşun ile oyuncu sevgilisi Tufan Kılıç'ın trafikte sosyetenin tanınmış isimlerinden Ertan-Sena Uyanık çiftiyle kavga ettiği iddia edildi. Hatta Uyanık, Dilara Kurşun'un saçından sürükleyip darp etti, Dilara Kurşun da Sena Uyanık'a vurduğu da konuşulanlar arasında.