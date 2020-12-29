Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeline başarı belgesi
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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeline başarı belgesi

29.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:54
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeline başarı belgesi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Korona virüs salgını ile mücadelede özverili çalışmalarından dolayı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeline teşekkür belgesi ve başarı belgesi verildiği bildirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Korona virüs salgını ile mücadelede özverili çalışmalarından dolayı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeline teşekkür belgesi ve başarı belgesi verildiği bildirildi.

Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, "Korona virüs salgına karşı ilk günlerden itibaren kademeli olarak etkin önlemler alındı. Alınan önlemler kapsamında vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Vefa Sosyal Destek Grubu, Seyahat İzin Kurulu Çalışma Grubu ve Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Çalışma Grubu oluşturuldu. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları başta olmak üzere, günlük eczane, market ve maaş talepleri gibi birçok hususta istekleri karşılandı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personeli, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan herkese teşekkür ederim." dedi. - KÜTAHYA

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeline başarı belgesi
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeline başarı belgesi
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeline başarı belgesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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