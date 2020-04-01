Sosyal yardım parası için 'korona' dinlemediler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilecek 1000 TL'lik yardım parasının dağıtımına başlandı. Haberi duyan Adıyaman'daki vatandaşlar, koronavirüs salgınına aldırış etmeyerek PTT şubelerinde kalabalık oluşturdu.

Adıyaman'da sosyal yardım parasının dağıtıldığını duyan vatandaş PTT Şubelerine akın etti. Polis, kalabalığı sosyal mesafe seviyesine getirebilmek için uzun uğraşlar verdi.

Korona virüsünün ülkemizde görülmesiyle birlikte ihtiyaç sahibi kişilere dağıtılacak olan 1000 TL sosyal yardım desteği 1 Nisan itibariyle dağıtılmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerinin hesabına aktarılan sosyal destek parasının yattığını öğrenen vatandaşlar PTT şubelerine akın etti. Korona virüs tedbirlerini hiçe sayan vatandaşlar sosyal mesafeye aldırış etmedi. Polis bariyerlerine rağmen sosyal mesafe koyarak sıraya girmemekte direnen vatandaşları polis megafonla sık sık uyardı. Takviye polislerinde gelmesiyle uzun uğraşlar sonrasında vatandaşlar kısmen uydu.

Sosyal yardım desteğinden yaşlı aylığı, engelli yakını aylığı, silikozis aylığı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardımı, muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardımı, öksüz yetim yardımı, muhtaç asker çocuğu yardımı, şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, çoklu doğum yardımı, psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan tüberküloz ve SSPE hastalarına yönelik düzenli nakdi yardım ve engelli aylığı alan kişiler faydalanıyor. 1-5 Nisan tarihleri arasında, doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da, 1 ve 6 olanlar 2'sinde, 2 ve 7 olanlar 3'ünde, 3 ve 8 olanlar 4'ünde, 4 ve 9 olanlar 5'inde yardımı çekebilecek. Yardım kapsamında olan vatandaşlar 1000 lirayı tüm PTT dışında kamu bankaları ATM'lerinden çekebiliyor.

Kaynak: İHA