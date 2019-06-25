Sosyal Sorumluluk Platformunda Yeni İmza

Sosyal Sorumluluk Platformunda yer alan "Kadınlarımızın Potansiyelleri" projesi için Ankara Kalkınma Ajansı'nda sponsorluk imza töreni gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine; Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Holistik Yaşam ve Gastronomi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şengül Demir ve proje sponsoru AR-AZ Mimarlık İnş. Tah. firması sahibi Emel Uslu Atik ile davetliler katıldı.

Sosyal Sorumluluk Platformu adına imza töreninde konuşan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, platformun 11 başlık altında sivil toplum kuruluşları tarafından projelendirilen çeşitli toplumsal sorunları sponsor ve gönüllüleri ile buluşturan bir yapı olduğunu, bu yapı kapsamında 15'inci sponsorluk anlaşmasının imzalanıyor olmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Şayık, "Proje ile kırsal alandaki emekçi kadınların bilinçlendirilmesi ve ürettikleri katma değerin farkına vardırılmaları önem arz etmektedir" diyerek sponsor olan AR-AZ Mimarlık'a özellikle şükranlarını ifade etti.

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Şengül Demir, imza töreninde yaptığı konuşmada; kadınlara yönelik projelerde uzun zamandır yer aldığını, girişimcilik ve mentorluk faaliyetlerinde aktif roller aldığını belirterek, projelerine samimi desteklerinden ötürü AR-AZ Mimarlık İnş. Tah. Firma sahibi Emel Uslu Atik ve Sosyal Sorumluluk Platformu'nun çalışmalarından dolayı Ankara Kalkınma Ajansı'na teşekkür etti.

Proje sponsoru AR-AZ Mimarlık firması sahibi Emel Uslu Atik, şirket olarak sosyal sorumluluk projelerine verdikleri öneme değinerek projede yer almaktan ve destekçi olmaktan duydukları mutluluğu ifade etti. Firma olarak özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde bu tür projelere birçok destek verdiklerini fakat Ankara'da ilk defa böyle bir projede yer alacaklarını ifade ederek bu iş birliğini sağladığı için Platforma ve Ankara Kalkınma Ajansı'na teşekkür etti.

"Kadınlarımızın Potansiyelleri" projesi kapsamında Ankara kırsalında yaşayan 50 kadına "kadının rolleri ve iletişim becerileri, kendi potansiyellerini fark etme atölyeleri, beslenmenin püf noktaları, hayaller ve hedefler çalışması, girişimcilik becerileri, kadın ve sevinci taze tutmak" başlıklarında eğitimler verilerek kadınların öz güvenli ve çözüm odaklı yaklaşımlarını sürdürmelerine katkıda bulunulması amaçlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA