Sosyal mesafeye dikkat çekmek için iş yerine 'Bende koronavirüs var' yazılı pankart astı Kahramanmaraş'ta oto elektrik ustası bir vatandaş, sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek için iş yerine "Bende koronavirüs var. Sende de var, o yüzden 2 metre uzakta dur" yazılı pankart astı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken vatandaşlardan da ilginç önlemler gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta oto elektrik ustası Adem Gönen maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin önemine dikkat çekmek isteyince "Uzaktan selamlaşalım. Bende koronavirüs var. Sende de var, o yüzden 2 metre uzakta dur" yazılı pankart astı.

"FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİM"

Müşterilerin dikkat etmesi için böyle bir pankart hazırladığını söyleyen Adem Gönen (39), " Farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir şey yaptım. Birbirimizden uzak duralım sağlığımızı koruyalım" dedi.

"UZAKTAN SELAMLAŞALIM"

Salgın tehlikesinin geçmediğini ve sosyal mesafe kuralının önemli olduğunu ifade eden Adem usta, insanların dikkat etmesi için böyle bir yöntem geliştirdiğini ve gelen müşterilerinin, kendisinden uzak durmasını istediğini belirtti. Gönen, "Farkındalık oluşturmak için böyle bir yazı astım. Gelen müşterilerimiz bize fazla yaklaşmasın bizden uzak dursun. Uzaktan selamlaşalım diye böyle yaptım. Bu salgına dikkat çekmek için 'Bende koronavirüs var' diye yazdım. Çok şükür virüs yok bende, sağlığımız yerinde ama 'müşterilerimiz dikkat etsin' diye böyle yaptım. Birbirimizden uzak duralım, sağlığımızı koruyalım.

"MÜŞTERİLERİN HOŞUNA GİDİYOR"

Müşterilerin yazıyı dikkate alıp daha mesafeli durduğunu belirten Gönen, "İşimiz gereği yakın temaslıyız ama bu virüs nedeniyle uzak durmamız lazım. İnsanları ne kadar uyarırsak, uyaralım bazen dikkat edilmiyor. O yüzden böyle bir yönteme başvurdum. Müşterilerin hoşuna gidiyor. Gördükleri zaman mesafeyi koruyorlar" dedi.

Kaynak: DHA