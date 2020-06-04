Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi
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Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır evde oturan vatandaşlar, 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Caddebostan'a akın ediyor. Sosyal mesafenin korunması amacıyla sahildeki çimlere çizilen çemberler silinince vatandaşlar mesafelerini kendileri belirledi.

04.06.2020 22:47 | Son Güncelleme: 04.06.2020 23:00

Kontrollü normal hayatın başlamasıyla birlikte vatandaşlar Caddebostan'a akın ediyor. Birkaç gün önce sosyal mesafenin korunması amacıyla sahildeki çimlere çizilen çemberlerin ise büyük ölçüde silindiği görüldü.

VATANDAŞLAR SAHİLE AKIN ETTİ

1 Haziran gününden itibaren kontrollü normal hayata geçildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftalardır yasak olan sahiller vatandaşlara açıldı. Pazartesi'den bu yana yoğunluğunun gözlendiği Caddebostan'da bugün öğleden sonra çok sayıda vatandaş çimlere oturarak denizi seyretti. Bazı vatandaşlar sahil yolunda yürüyüş yaptı.

Sosyal mesafenin korunması için Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi

SOSYAL MESAFE İÇİN ÇİZİLEN ÇEMBERLER BÜYÜK ÖLÇÜDE SİLİNDİ

Kontrollü normal hayatın başlangıcı öncesi, sosyal mesafenin korunması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından çizilen çemberlerin büyük ölçüde silindiği görüldü.

Çoğu silinen çemberlerden birkaç tane kaldı. Caddebostan'a gelen vatandaşlar ise çemberler silinince sosyal mesafelerini kendileri belirledi. Vatandaşlar gruplar arasındaki mesafeye dikkat ederek oturuyor.

Sosyal mesafenin korunması için Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi

"SOSYAL MESAFEYE MUTLAKA DİKKAT EDİYORUZ"

Arkadaşıyla birlikte Caddebostan sahiline gelen Ersin Gezer "İki aydır evde oturuyor ve dışarı çıkmıyorduk. Yasaklar da bitince gelip hava alalım dedik. Bayadır gelmiyorduk özlemişiz. Çemberler silinmiş herhalde. Bir buçuk, iki metre aralık bırakmaya çalışıyoruz. Sosyal mesafeye mutlaka dikkat ediyoruz" şeklinde konuştu.

Sosyal mesafenin korunması için Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi

"HERKESİNTEDBİRLİ VE BİLİNÇLİ DAVRANMASI GEREKİYOR"

Sahile gelen bir başka vatandaş Lara Gölge ise, "İki aydır karantinadayız. Ben ayrıca sınav sürecindeyim. Evde kalmak beni çok yordu. Bayadır sahile gelmek istiyordum. İleride çemberler duruyor ama burada çember yok. Ben kimsenin çemberlere uyduğunu görmedim. İnsanlar çok bilinçsizce davranıyor. Herkes tamamen normalleştiğini düşünüyor. Herkesin tedbirli ve bilinçli davranması gerekiyor" diye konuştu.

Sosyal mesafenin korunması için Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi
Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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