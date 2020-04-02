Sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar: Minibüslerde şoke eden görüntü
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Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt, Güncel

Sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar: Minibüslerde şoke eden görüntü

Esenyurt'ta, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen minibüsçüler kendilerine verilen kapasiteden fazla yolcu almaya devam ediyor.

02.04.2020 09:45 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:47

Esenyurt'ta, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen minibüsçüler kendilerine verilen kapasiteden fazla yolcu almaya devam ediyor. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri, sosyal mesafeyi hiçe sayan minibüsçülere ceza yazdı.

Nüfus bakımından Türkiye'deki birçok ilden fazla olan Esenyurt'ta, minibüs sürücülerinin yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kurallara uymadığı görüldü. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, günlerdir toplu taşımalara yönelik denetlemelerini devam ettirdi. İlçe genelinde minibüs sürücülerini belirli güzergahlarda denetleyen trafik polisleri, kurallar çerçevesinde minibüsçülere ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. Özellikle sabah işe gidiş ve akşam işten dönüş saatlerinde yoğun olan minibüslere göz açtırılmadı. Verilen talimatla yolcu kapasitesinin üstünde taşımacılık yapan sürücülere binlerce lira ceza yağdı. Denetlemelerin her gün devam edeceği öğrenildi.

(Murat Delice/İHA)

Sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar: Minibüslerde şoke eden görüntü

Kaynak: İHA

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Sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar: Minibüslerde şoke eden görüntü
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