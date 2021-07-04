Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması'nda Ödül
Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması'nda ödülMimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Yüksek Lisans Programı öğrencilerimiz Ezgi Duman, Uğur Sağlam, Amir Hussein Saati ve Buse Usta'nın da yer aldığı Dots Architects ekibinin "Pendik Kurtköy: Kütüphane ve Yuvamız İstanbul" projesi Sosyal...
Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması'nda ödül
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Yüksek Lisans Programı öğrencilerimiz Ezgi Duman, Uğur Sağlam, Amir Hussein Saati ve Buse Usta'nın da yer aldığı Dots Architects ekibinin "Pendik Kurtköy: Kütüphane ve Yuvamız İstanbul" projesi Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması'nda 2. Mansiyon ödülüne layık görülmüştür.
https://www. arkitera. com/proje/2-mansiyon-dots-architects-pendik-kurtkoy-kutuphane-ve-yuvamiz-istanbul-sosyal-merkezler-mimari-proje-yarismasi/
Öğrencilerimizi tebrik ederiz,
Kaynak: Habermetre