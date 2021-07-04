Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması'nda Ödül
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması'nda Ödül

Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması'nda Ödül
Habermetre - Haberler | Toplum

Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması'nda ödülMimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Yüksek Lisans Programı öğrencilerimiz Ezgi Duman, Uğur Sağlam, Amir Hussein Saati ve Buse Usta'nın da yer aldığı Dots Architects ekibinin "Pendik Kurtköy: Kütüphane ve Yuvamız İstanbul" projesi Sosyal...

Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması'nda ödül

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Yüksek Lisans Programı öğrencilerimiz Ezgi Duman, Uğur Sağlam, Amir Hussein Saati ve Buse Usta'nın da yer aldığı Dots Architects ekibinin "Pendik Kurtköy: Kütüphane ve Yuvamız İstanbul" projesi Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması'nda 2. Mansiyon ödülüne layık görülmüştür.

https://www. arkitera. com/proje/2-mansiyon-dots-architects-pendik-kurtkoy-kutuphane-ve-yuvamiz-istanbul-sosyal-merkezler-mimari-proje-yarismasi/

Öğrencilerimizi tebrik ederiz,

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Mehmet Kasapoğlu
Magazin Selin Şekerci Ayşegül Çınar Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Cristiano Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması'nda Ödül - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 15:10:34. #1.15#

title