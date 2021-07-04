Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması'nda Ödül

Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması'nda ödülMimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Yüksek Lisans Programı öğrencilerimiz Ezgi Duman, Uğur Sağlam, Amir Hussein Saati ve Buse Usta'nın da yer aldığı Dots Architects ekibinin "Pendik Kurtköy: Kütüphane ve Yuvamız İstanbul" projesi Sosyal...