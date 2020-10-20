Sosyal medyayı yeniden tanımlayan S.O.S.YAL MEDYA kitabı çıktı
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Sosyal medyayı yeniden tanımlayan S.O.S.YAL MEDYA kitabı çıktı

20.10.2020 13:07 | Son Güncelleme: 20.10.2020 13:12
Sosyal medyayı yeniden tanımlayan S.O.S.YAL MEDYA kitabı çıktı

Günümüzün en önemli meselelerinden biri olan sosyal medyayı ele alarak artılarını ve eksilerini anlatan S.O.S.YAL MEDYA isimli eser, tüm kitap satış mağazalarından ve internet satış sitelerinde satışa sunuldu.

Metamorfoz Yayın Grubu Mat Kitap Yayın Konsepti tarafından yayınlanan S.O.S.YAL MEDYA isimli eser tüm kitap satış mağazaları ve internet satış sitelerinde kitap severlerle buluştu.

S.O.S.YAL MEDYA isimli kitabında sosyal medyanın avantaj ve dezavantajlarını anlatan Gökhan İzgi, bu kavramın toplum-aile yapısı ve çocukların psikolojik gelişimleri üzerine etkilerini de ayrıca inceleyerek yararlı sosyal medya kullanımını detaylarıyla anlatıyor.

Sosyal medyayı yeniden tanımlayan S.O.S.YAL MEDYA kitabı çıktı

Eserinde sosyal medyayı ticari bakış açısı ile de değerlendiren İzgi, sosyal medya ile ticaret ilişkisini, doğru pazarlama tekniklerini ortaya koyuyor ve başta geleceğin sosyal medyası olmak üzere daha birçok konuya ayrıntılı olarak olarak ele alıyor. Tüm dünyayı esir eden ve her gün saatlerce ekranda hapsolmaktan kurtulmak ve "Nasıl daha yararlı bir sosyal medya kullanıcısı olurum?" diye düşünüyorsanız sorularınızın cevaplarını bu kitapta bulabilirsiniz.

S.O.S.yal Medya kitabına şimdi tüm kitap satış mağazalarından ve internet satış sitelerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

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