Sosyal medyayı karıştıran video: Hastalara tarihi geçmiş koronavirüs ilaçları mı veriliyor?

Bursa'da koronavirüs testi yapılan bir hastaya son kullanma tarihi geçen ilacın verildiği iddiası sosyal medyada gündem yarattı. İsmini açıklamayan bir vatandaş tarafından paylaşılan videoda, "Etikette son kullanma tarihi 08.2022 olarak gösteriyor. Yapışkan etiketi kaldırdığımda ise barkodlu etikette 02.2021 tarihi yazıyor. Bu konu hakkında yetkililerden cevap bekliyoruz" ifadeleri yer alıyor. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da videoyu paylaşarak Bakan Koca'ya seslendi.