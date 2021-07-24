Sosyal medyayı karıştıran video: Hastalara tarihi geçmiş koronavirüs ilaçları mı veriliyor?
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Sosyal medyayı karıştıran video: Hastalara tarihi geçmiş koronavirüs ilaçları mı veriliyor?

Sosyal medyayı karıştıran video: Hastalara tarihi geçmiş koronavirüs ilaçları mı veriliyor?
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Bursa'da koronavirüs testi yapılan bir hastaya son kullanma tarihi geçen ilacın verildiği iddiası sosyal medyada gündem yarattı. İsmini açıklamayan bir vatandaş tarafından paylaşılan videoda, "Etikette son kullanma tarihi 08.2022 olarak gösteriyor. Yapışkan etiketi kaldırdığımda ise barkodlu etikette 02.2021 tarihi yazıyor. Bu konu hakkında yetkililerden cevap bekliyoruz" ifadeleri yer alıyor. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da videoyu paylaşarak Bakan Koca'ya seslendi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir yakınını koronavirüs şüphesiyle devlet hastanesine götürüp test yaptıran bir vatandaş, sağlık personelinin verdiği ilacın son kullanma tarihinin geçtiğini öne süren bir video çekti.

"TARİHİNİ KONTROL ETMEK İSTEYİNCE GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI"

İsmini açıklamayan vatandaş, "Bir yakınımı Gemlik Devlet Hastanesi'ne covid testi için götürdüm. Sonuç henüz çıkmadı. Bize bir ilaç verildi. Televizyonda tarihi geçmiş ilaç haberi gördüm. Bunun üzerine verilen ilacın tarihini kontrol etmek istedim. Etikette son kullanma tarihi 08.2022 olarak gösteriyor. Yapışkan etiketi kaldırdığımda ise barkodlu etikette 02.2021 tarihi yazıyor. Bu konu hakkında yetkililerden cevap bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TARİHİ GEÇMİŞ İLAÇLAR GERÇEK Mİ?"

Koronavirüs tedavisinde kullanılan tarihi geçmiş ilacın video görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenerek, "Tarihi geçmiş kovid ilaçlarının hastalara verildiği gerçek mi?" diye sordu.

Sosyal medyayı karıştıran video: Hastalara tarihi geçmiş koronavirüs ilaçları mı veriliyor?
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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