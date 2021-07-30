Sosyal medyayı karıştıran iddia: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?
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Sosyal medyayı karıştıran iddia: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Eğitim

Pandemi dönemi Türkiye'deki eğitim ve öğretim sürecine ağır darbe indirirken, çok sayıda öğrenci ve öğretmen de aylardır büyük mağduriyet yaşadı. Son dönemde sık sık eleştirilerin hedefi olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile ilgili iddia ise gece yarısı sosyal medyayı ciddi anlamda karıştırdı. Bakan Selçuk'un istifa ettiği ve bu istifanın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilerek kesinleştiğine yönelik iddia ses getirirken, konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'deki eğitim süreci de dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi ağır darbe alırken, öğrenci ve öğretmenler de büyük mağduriyetler yaşadı.

Eğitim sürecinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile ilgili gece yarısı ortaya atılan iddia ise kısa sürede gündem oldu.

İSTİFA İDDİASINA HENÜZ YALANLAMA GELMEDİ

Bakan Selçuk'un istifa ettiği ve bu istifanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğine ilişkin iddia ortalığı karıştırdı. Resmi makamlardan istifa iddiasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, iddiaya yalanlama da gelmedi.

TWITTER'DA TT OLDU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiğine dair iddiayı paylaşan sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yaparken, konu kısa sürede Twitter'da TT oldu.

"Ziya Selçuk" hashtag'i ile yapılan paylaşımlardan bazıları şu şekilde;

Sosyal medyayı karıştıran iddia: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?
Sosyal medyayı karıştıran iddia: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?
Sosyal medyayı karıştıran iddia: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?
Sosyal medyayı karıştıran iddia: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?
Sosyal medyayı karıştıran iddia: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?
Sosyal medyayı karıştıran iddia: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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