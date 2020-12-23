Sosyal medyadan tanıştıkları zengin iş adamlarını sahte Sterlin ile dolandırdılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sosyal medyadan tanıştıkları zengin iş adamlarını sahte Sterlin ile dolandırdılar

23.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:55

- Sosyal medyadan tanıştıkları zengin iş adamlarını sahte Sterlin ile dolandırdılar İstanbul'da, sosyal medya üzerinden arkadaş oldukları zengin iş adamlarına, kendilerinde yüklü miktarda İngiliz Sterlini olduğunu ve değerinin altında bozdurmak istediklerini belirterek, sahte sterlin...

- Sosyal medyadan tanıştıkları zengin iş adamlarını sahte Sterlin ile dolandırdılar

İSTANBUL - İstanbul'da, sosyal medya üzerinden arkadaş oldukları zengin iş adamlarına, kendilerinde yüklü miktarda İngiliz Sterlini olduğunu ve değerinin altında bozdurmak istediklerini belirterek, sahte sterlin verip karşılığında Türk Lirası alan dolandırıcı şahıslara operasyon düzenlendi. Filmleri aratmayan dolandırıcılık olayıyla ilgili 4 şahıs yakalanırken, şahısların paraları sakladıkları evde yapılan aramada çok sayıda sahte Sterlin ele geçirildi.

Sancaktepe'de dini nikahlı olarak yaşayan isimlerinin E. E. ve S.Ö., olduğu öğrenilen 2 şahsın, sosyal medya uygulamaları üzerinden zengin iş adamlarına arkadaşlık isteği gönderdiği, kendilerinde yüklü miktarda İngiliz Sterlini olduğunu ve değerinin altında bozdurmak istediklerini belirttiği, konuştukları iş adamlarına sahte sterlin verip gerçek Türk Lirası alarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

E.E., S.Ö., D.Ö. ve M.A., isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların sahte paraları sakladıkları belirlenen Ümraniye'de bulunan adreste yapılan aramalarda; 423 adet 20 sahte sterlin, 460 adet 50 sahte sterlin, 7 adet 20 orijinal sterlin, 2 adet 50 orijinal sterlin, 1 adet tabanca, 6 adet dolandırıcılıkta kullanılan Sim kart, 7 adet dolandırıcılıkta kullanılan cep telefonu, 1 Adet S.İ., adına düzenlenmiş dolandırıcılıkta kullanılan hesap kartı ele geçirildi.

Ayrıca şüpheli şahıslardan M.A., 300 bin TL parayı bir buluşma sırasında alıp kaçtığını polise beyan etti. E.E., isimli şahsın ise yapılan sorgulamasında ceza evi firarisi olarak

"aranıyor" ve "dolandırıcılık" dahil 3 ayrı suçtan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş cezasının olduğu anlaşıldı. EE isimli şahıs cezaevine gönderilirken yakalanan diğer şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Sosyal medyadan tanıştıkları zengin iş adamlarını sahte Sterlin ile dolandırdılar
Sosyal medyadan tanıştıkları zengin iş adamlarını sahte Sterlin ile dolandırdılar
Sosyal medyadan tanıştıkları zengin iş adamlarını sahte Sterlin ile dolandırdılar
Sosyal medyadan tanıştıkları zengin iş adamlarını sahte Sterlin ile dolandırdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Donald Trump Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hande Erçel Aslı Tandoğan Seren Serengil Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Vitor Hugo Fatih Terim Sergen Yalçın Mbwana Samatta
Tüm Haberler Türk Göztepe Barcelona İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sosyal medyadan tanıştıkları zengin iş adamlarını sahte Sterlin ile dolandırdılar | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 14:55:03. #1.15#
title