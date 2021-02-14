Sosyal medyadan 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyerek kadını açık açık tehdit eden şahıs tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sosyal medyadan 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyerek kadını açık açık tehdit eden şahıs tutuklandı

14.02.2021 23:37 | Son Güncelleme: 15.02.2021 00:00

Sosyal medya üzerinden canlı yayında Hacer isimli kadını tecavüzle ve ölümle tehdit edip sonunun Özgecan Aslan gibi olacağını söyleyen Azerbaycan uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri, Azerbaycan uyruklu S.B'nin (21), bir uygulama üzerinden canlı yayın yaptığı sırada "Hacer" isimli kadını, tecavüz edip, ailesinin önünde öldüreceğini, sonunun daha önce katledilen Özgecan Aslan gibi olacağı söylediği iddiası üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından S.B. Beyazıt Meydanı'nda bugün yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği S.B, Sulh Ceza Hakimliğince "silahla tehdit" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AÇIK AÇIK TEHDİT ETMİŞTİ

TikTok üzerinden canlı yayın yapan S.B, "O Hacer'e de söyle onu bulup kafasını kesmezsem. Onu bulup ailesini de onu yakacağım. Herkes kaydı alsın. Polise kadar gidin. Onu bulup tecavüz ettirip kafasını kestirip atacağım göle. Yarın bir gün bir şey olduğu zaman benden bilsinler. Özgecan Aslan gibi olacak onun sonu. O ellerini keseceğim senin" ifadeleriyle kan dondurmuştu.

Sosyal medyadan 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyerek kadını açık açık tehdit eden şahıs tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Özge Özder Hüner Coşkuner Seren Serengil
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sosyal medyadan 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyerek kadını açık açık tehdit eden şahıs tutuklandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 00:00:18. #1.14#
title