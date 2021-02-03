Sosyal medyadan koronavirüse olduğunu duyurdu, bir gün sonra hayatını kaybetti
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Sosyal medyadan koronavirüse olduğunu duyurdu, bir gün sonra hayatını kaybetti

03.02.2021 19:54 | Son Güncelleme: 03.02.2021 20:00
Sosyal medyadan koronavirüse olduğunu duyurdu, bir gün sonra hayatını kaybetti

Birleşik Krallık'ta Galler'de yaşayan Kevin Woolley (42), sosyal medya hesabından koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurduktan bir gün sonra yaşamını yitirdi.

Birleşik Krallık'ta Galler'de yaşayan Kevin Woolley (42), sosyal medya hesabından koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurduktan bir gün sonra yaşamını yitirdi.

Birleşik Krallık'ta bulunan Galler'in Abercynon kasabasında yaşayan Kevin Woolley, 3 Ocak'ta sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Woolley, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sanırım bir hafta daha izin yapacağım" diyerek şakayla karışık şekilde virüse yakalandığını duyurdu. Gün içerisinde çok sık öksürdüğünü ve merdivenleri çıkmakta zorlandığını ifade eden Woolley, bir gün sonra hayatını kaybetti. Woolley'in ölüm haberini eşi Carol Woolley verdi.


Sosyal medyadan koronavirüse olduğunu duyurdu, bir gün sonra hayatını kaybetti
Sosyal medyadan koronavirüse olduğunu duyurdu, bir gün sonra hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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