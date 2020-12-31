Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı
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Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı

31.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:22
Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı

Sosyal medyada gezinirken uygunsuz bir paylaşıma denk gelen genç adam, videodaki kişinin eşine olan benzerliğiyle şaşkına döndü. Kadının üzerindeki kazağın eşine hediye olarak aldığı kazakla aynı olduğunu görünce ihanete uğradığını anladı. Aldatıldığını internetten öğrenen genç adam boşanma davası açtı.

İstanbul'da inanılmaz bir olay yaşandı. Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre Y.M ile S.M uzun yıllardır evliydi. S.M., sosyal medya platformunda dolaştığı esnada bir videoya rastladı. Videoda arkası dönük, uygunsuz halde bulunan kadının eşine olan benzerliği genç adamın dikkatini çekti. İzlemeye devam eden S.M., görüntüdeki kişinin üzerindeki kazakla tüm gerçeği öğrendi.

Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı

EŞİNİ KAZAĞINDAN TANIDI

İzlediği video karşısında şaşkınlık yaşayan S.M., görüntüdeki kadının üzerindeki kazağın daha önceden eşi Y.M.'e hediye aldığı kazakla aynı olduğunu fark etti. Eşine olan benzerliğinin üzerine bir de kazak eklenince Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

İHANETİ İNTERNETTEN ÖĞRENEN ADAM BOŞANMA DAVASI AÇTI

İstanbul Aile mahkemesine başvuran S.M., eşi Y.M.'nin "Beni aldattığını bir erkek tarafından sosyal medyada paylaşılan uygunsuz video sayesinde öğrendim. Kazağı ona ben hediye almıştım" diyerek görüntüyü mahkemeye delil olarak sunarak boşanma davası açtı.

Haber Yorumları (2)
MHR: Kadının kesin haklı yani vardır diyen cok karektersız cıkar
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COK UZUCU BİR HABER: Allah kimseye boyle birsey yasatmasin, Rabbim bizi bizden iyi insanlarla karsilastirsin amin!!
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500
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