Sosyal medyada sözleştiler, Oltu'da buluştular
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Sosyal medyada sözleştiler, Oltu'da buluştular

Sosyal medyada sözleştiler, Oltu'da buluştular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Oltulu kadınlar, sosyal medya üzerinden anlaştıkları grup arkadaşlarıyla Oltu'da buluştular.

Oltulu kadınlar, sosyal medya üzerinden anlaştıkları grup arkadaşlarıyla Oltu'da buluştular.

Oltu Belediye Meclis üyesi Ayşe Karaca ile Pınar Ersoy ile birlikte kurdukları sosyal medya gurubunda Türkiye'nin dört biryanındaki 50 civarında Oltulu kadınla sözleşerek Oltu'da buluştular.

Oltu Kale parkta bir araya gelen Oltulu kadınlar birçok anılarını tazeleyip eski günleri yad ettiler. İçlerinde İstanbul Erzurumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kadın Kolları Başkanı Dilek Bedir'inde bulunduğu kadınlar Oltu ilçe merkezinde cadde ve sokaklarda dolaşan çocukluk ve gençlik dönemlerinin bir bölümünü yaşadıkları yeniden yad ederken duygu dolu anlar yaşadılar.

İlk buluşma olduğu için bir çok eksiklerinin olduğunu dile getiriren kadınlar, "İkinci buluşmamız çok daha güzel ve daha çok arkadaşımız katılacaktır" dediler.

Oltu'da dolu dolu gün geçiren kadınlar bir arada olmaktan çok mutlu olduklarını dile getirdiler. Gün sonunda hatıra fotoğraflar çekildiler. - ERZURUM

Sosyal medyada sözleştiler, Oltu'da buluştular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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