Üzerinde Çince yazılar bulunan aşıların "Biontech" firmasına ait olduğu netleşti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üzerinde Çince yazılar bulunan aşıların "Biontech" firmasına ait olduğu netleşti

Üzerinde Çince yazılar bulunan aşıların
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Birkaç gündür sosyal medya mecralarında paylaşılan üzerinde Çince yazılar bulunan aşı şişelerinin Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Biontech firmasına ait olduğu ve Türkiye'nin istediği aşı miktarının aksamaması amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Sosyal medyada birkaç gündür üzerinde Çince yazılar bulunan flakonlar paylaşılmaya başlandı. Biontech aşısı olmaya gittiklerinde bu flakonlar ile karşılaştıklarını dile getiren vatandaşların sosyal medya paylaşımları kafa karışıklığına neden oldu.

BİONTECH'İN UZAKDOĞU ÜLKESİ İÇİN ÜRETTİĞİ AŞILAR

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, söz konusu flakonların Biontech firmasının bir Uzakdoğu ülkesi için ürettiği aşılara ait olduğu öğrenildi. Biontech firmasından acil olarak tedariki artırmasının istendiği, Biontech firmasının da üzerinde Çince etiketler bulunan partinin Türkiye'ye yönlendirebileceğini ancak etiket değiştirmelerinin mümkün olmadığını ifade ettiği, etiketlerin burada değişmesinin ise eksi 80 derece soğuk zincirin bozulmasına sebep olacağından tercih edilmediği bilgisi edinildi.

UZAKDOĞU ÜLKESİNİN RIZASI ALINDI

Öte yandan söz konusu aşıların Biontech firmasının Almanya'da ürettiği aşılar olduğu ve aşıların temini sırasında ilgili Uzakdoğu ülkesinin de rızasının alınarak işlem yapıldığı kaydedildi.

Üzerinde Çince yazılar bulunan aşıların Biontech firmasına ait olduğu netleşti

Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 796 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 796 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi

 Türkiye'de 17 bin 956 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 17 bin 956 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title