SOSYAL MEDYADA ÖLDÜRÜLEN NURİ SESİGÜZEL: GAYET SAĞLIKLIYIM
06.12.2020 23:10 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:14
Sosyal medyada öldü diye yazılan Nuri Sesigüzel, "Evdeyim. Gayet sağlıklıyım" diyerek, haberi yalanladı
Sosyal medyada öldürülen isimler arasına Nuri Sesigüzel
de katıldı. Şarkıcının öldüğü haberi sosyal medyada yayılınca sanatçının
telefonları susmadı. Snob Magazin'e konuşan 77 yaşındaki Sesigüzel, "Evdeyim, beni
öldürmüşler galiba ama öyle bir şey yok. Gayet sağlıklıyım. Bu haberler nereden
çıktı anlamış değilim. Sevdiklerim üzülmesin gayet iyiyim" dedi.& ;
Kaynak: Snob Magazin