SOSYAL MEDYADA ÖLDÜRÜLEN NURİ SESİGÜZEL: GAYET SAĞLIKLIYIM
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SOSYAL MEDYADA ÖLDÜRÜLEN NURİ SESİGÜZEL: GAYET SAĞLIKLIYIM

06.12.2020 23:10 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:14
SOSYAL MEDYADA ÖLDÜRÜLEN NURİ SESİGÜZEL: GAYET SAĞLIKLIYIM

Sosyal medyada öldü diye yazılan Nuri Sesigüzel, "Evdeyim. Gayet sağlıklıyım" diyerek, haberi yalanladı

Sosyal medyada öldürülen isimler arasına Nuri Sesigüzel

de katıldı. Şarkıcının öldüğü haberi sosyal medyada yayılınca sanatçının

telefonları susmadı. Snob Magazin'e konuşan 77 yaşındaki Sesigüzel, "Evdeyim, beni

öldürmüşler galiba ama öyle bir şey yok. Gayet sağlıklıyım. Bu haberler nereden

çıktı anlamış değilim. Sevdiklerim üzülmesin gayet iyiyim" dedi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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