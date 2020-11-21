Sosyal medyada ifşa edilen maskesiz turist çifte kaldıkları otelde ceza kesildi
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Sosyal medyada ifşa edilen maskesiz turist çifte kaldıkları otelde ceza kesildi

21.11.2020 09:26 | Son Güncelleme: 21.11.2020 10:32

Beşiktaş'ta bir çiğ köftecide maskesiz alışveriş yapan turist çift, kendisini uyaran bir kadına aldırış etmeyerek poz verdi. Çiftin fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşan kadının Emniyet Genel Müdürlüğünün hesabını etiketlemesi üzerine harekete geçen polisler yerlerini tespit ettikleri turist çifte kaldıkları otelde idari para cezası uyguladı.

Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi üzerinde meydana gelen olayda akşam saatlerinde turist bir çift, kaldıkları otelden çıkarak cadde üzerindeki çiğ köfteciye geldi. Burada çift köfte satın almak isteyen çiftin maske takmadığını gören Güliz G, maske takmaları için kendilerini uyardı.

TURİSTLERİN FOTOĞRAFINI ÇEKİP, İFŞA ETTİ

Çiftin uyarılara aldırış etmemesi üzerine Güliz G. bu kez de çifte fotoğraflarını çekerek sosyal medyada ifşa edeceğini söyledi. Cep telefonunu çıkartan kadın, kendisine poz veren turist çifti görüntüledikten sonra sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi hesabını da etiketleyen kadın, denetleme yapılmadığını iddia ederek çifti ihbar etti.

ÇİFTE OTELDE CEZA KESİLDİ

Ancak Türk Polis Teşkilatının hem sosyal medyada hem de fiziki olarak aktif şekilde çalışma yaptığından habersiz olduğu düşünülen Güliz G'nin paylaşımı üzerine harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kadının paylaştığı fotoğraftan yola çıkarak turist çiftin kimliğini tespit etti. Çiftin Şişli'de bir otelde kaldığını da belirleyen Beşiktaş polisi, dün saat 02.30 sıralarında otele giderek lobiye gelen çifte "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan 900'şer lira idari para cezası uyguladı.

Sosyal medyada ifşa edilen maskesiz turist çifte kaldıkları otelde ceza kesildi
Sosyal medyada ifşa edilen maskesiz turist çifte kaldıkları otelde ceza kesildi
Sosyal medyada ifşa edilen maskesiz turist çifte kaldıkları otelde ceza kesildi
Sosyal medyada ifşa edilen maskesiz turist çifte kaldıkları otelde ceza kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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