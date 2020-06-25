Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
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Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı

Günlerdir cinlerle konuştuğunu ileri süren Ayfer isimli kadının hikayesini işleyen Esra Erol, şeyh olduğunu söyleyen Soner Birol ile telefonda konuştu. Birol'u canlı yayına davet eden Erol, sosyal medyada sarıkla pozları olan adamın gerçekte bambaşka bir imajda olduğunu ve söylediklerini inkar etmesiyle şaşkına döndü.

25.06.2020 16:11 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:34

Şaban Duran isimli bir kişi, "Cinlerle görüştüm seninle olmamı istemiyorlar" diyerek eşinin çocuklarını alıp evi terk etmesiyle Esra Erol'a katılarak yardım istedi. Şaban Duran, eşinin bu davranışlarının arkasında Kayseri'de yaşayan ve kendisini şeyh olarak tanıtan Soner Birol'un olduğunu iddia etti. Günlerdir bu konuyu işleyen Esra Erol, telefonla konuştuğu Birol'u canlı yayına konuk alınca şoke oldu.

"KALP GÖZÜM AÇIK, ARAYANLARA YARDIMCI OLUYORUM"

Soner Birol önceki gün ilk olarak Esra Erol'un programına canlı telefon bağlantısı ile katıldı. Sahte şeyh kendini 'gaipten haberler alan, muska yazan, ailelerdeki sıkıntıları gideren, gördüğü rüyaları çıkan' biri olarak tanımladı. Ayfer Duran ile 2 yıl önce tanıştıklarını kendisi ile telefonla konuştuğunu söyledi. Kalp gözünün açık olduğunu söyleyen Soner Birol, kendisini arayanlara bu konuda yardımcı olduğunu da belirtti. Iğdır'a 1 kez gittiğini anlatan Soner Birol, Ayfer Hanım beni görmek istedi görüştük' dedi.

Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı

"BİZİM MÜNAFIKLARLA İŞİMİZ YOK"

Ayfer Duran'la 1,5 yıldır görüşmediklerini ifade eden Soner Birol, olayın detaylarını şöyle anlattı: "Maraş'tan bir hoca getirmişler. Şaban bey ona 2 milyar para vermiş. Ayfer ablam beni aradı dedi ki 'Çok iyi bir hoca var. Kardeşimi düzeltti, her şeyi biliyor. Seni de düzeltecek, seni zengin edecek, sana altın bulacak dedi. Ben de 'bizim böyle münafıklarla işimiz yok' dedim ondan sonra bir daha görüşmedim."

SOSYAL MEDYADA BAŞKA GERÇEKTE BAMBAŞKA BİRİ ÇIKTI

Soner Birol dün de Esra Erol'un canlı yayınına çıktı. Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü Soner Birol'u bambaşka bir imajla karşısında gören Esra Erol, kısa süreli şok yaşayarak "Sizin sosyal medyada kendinize yapmış olduğunuz tarzla, şimdiki haliniz arasında dağlar kadar fark var. Orada kendinize insanları inandırabilmek için hayli imaj çalışması yapmışsınız" dedi.

Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı

CANLI YAYINDA HER ŞEYİ REDDETTİ

Bunun üzerine Soner Birol ise "Benim toplumdaki halim hep böyle" dedi. Sosyal medya hesabına 'şeyh' unvanı konduran Soner Birol, yayında ise şeyh olmadığını ve kimseye de böyle bir şey söylemediğini iddia etti.

"BAZI ŞEYLERİ GÖRÜRÜM VE ÇIKAR, KALP GÖZÜM AÇIKTIR"

4 çocuk babası olan Soner Birol, 14 yıldır evli olduğunu kalp gözü açık olduğu için inşaat işi dışında kendisini arayanlarla konuştuğunu belirterek şunları söyledi:

"Biz yarını bilemeyiz. Altıncı hissim vardır hissederim. (Kalp gözünüz açık mı) sorusuna bu nasip olunca görürsünüz. Günde 10-12 kişiyle görüşüyorum. Sen bana rüya anlatınca ben sana bildiğim kadarıyla rüyayı yorumluyorum. Numaranı şuradan aldım diyen insanlar oluyor arıyorlar sohbet ediyorlar. Arayanların geneli ev huzursuzlukları veya rüyaları için arıyorlar. Bana Hocam diyorlar ya da Soner abi diyorlar."

Esra Erol, bana 'hocam' diyorlar deyince dini bilgisini ve eğitimini sordu. Birol ise 'ben Arapça bilmem' itirafında bulunduktan sonra kendisine 'kutsallık' atfetmeye devam edip şunları söyledi:

"Ben Arapça bilmem. Bazı şeyleri görürüm bunlar da çıkar. Çocukluğumdan beri kalp gözüm açıktır. Ayfer Hanım da beni aradı sorunlarını anlattı. Kızının Antalya'dan biriyle görüştüğünü söyledi. Sonraki günlerde Şaban Bey aradı ve eşinin kaçtığını söyledi. Ben de ona 'bana böyle bir şey söylemişti, telefon dökümlerini çıkart' dedim."

Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
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