Sosyal Medyadaki İstanbul Anketinde Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a Fark Attı
Yerel seçimlere sayılı günler kala Haberler.com sosyal medya ekibi bir İstanbul anketi yaptı. 19 bin 100 kişinin oy kullandığı dev ankette CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 56 oy alırken AK Parti adayı Binali Yıldırım yüzde 44'te kaldı.
31 Mart seçimlerine sayılı günler kala özellikle İstanbul ve Ankara'da yarış kızıştı.
AK Parti ve CHP adayları yaptırdıkları anketlerde önde olduklarını iddia ederken Haberler.com sosyal medya ekibinin hazırladığı İstanbul anketi ilginç sonuçlar verdi.
19 BİN 100 KİŞİ ANKETE KATILDI
Tam 19 bin 100 kişinin oy kullandığı ankete katılan seçmenlerin yüzde 56'si İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu görmek istediğini belirtti. Ankete katılanların yüzde 44'ü ise tercihini AK Parti adayı Binali Yıldırım'dan yana kullandı.
KULLANICIYA İKİ SEÇENEK SUNULDU
19 Şubat'ta başlayan ve 7 gün süren ankette vatandaşlara "Yerel seçimde İstanbul'da hangi adayı destekliyorsunuz" sorusu yöneltilirken yalnızca Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu seçenekleri sunuldu.