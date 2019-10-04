Sosyal medya paylaşımı, mahkemeye kasıtlı cinayet delili olarak sunuldu

04.10.2019 13:55

Bahçelievler'de kız meselesi yüzünden sokak ortasında ateş ederek Cemil Ceylan'ı (23) öldüren Bilal Daldal'ın (25) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada müşteki avukatları sanık Bilal Daldal'ın sosyal medya paylaşımının cinayetin tasarlanarak işlendiğine kanıt olduğunu beyan etti.

İstanbul Bahçelievler'de 21 Şubat 2018'de kız meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu yanındaki silah ile sokak ortasında Cemil Ceylan'ı öldüren Bilal Daldal'ın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Bilal Daldal ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen müşteki avukatları sanığın tasarlayarak bu cinayeti işlediğini söyleyerek bu doğrultuda ceza verilmesi talebinde bulundu. Müşteki avukatları sanığın cinayet tarihinden önce "Bizde söz namustur. Şu ana kadar dönmediysek sözümüzden bedeli ne olursa olsun dönmeyeceğiz. Müzelerde sergilenecek bir şaheser bırakacağım bu insanlığa" notuyla paylaşılan sosyal medya paylaşımından yola çıkılarak cinayetin tasarlanarak işlendiğini düşündüklerini aktardı.

Söz verilen sanık Bilal Daldal, olaydan dolayı üzgün ve pişman olduğunu söyleyerek "Mağdur kişi benken canımı kurtarmak için suçlu durumuna düştüm. Ne Cemil ne Sümeyye ile bağlantı kurmadım. Ben Cemil'e olay anına kadar 'lan' bile demedim. Cemil oraya beni öldürmek için geldi. Bıçak cebinde açık vaziyetteydi. Korktum ne yapacağımı bilemedim. Silahı çektim kurulu bile değildi. Rastgele ateş ettim" şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme sanığın tutukluk halinin devamına karar vererek bir sonraki celse karar açıklanmak üzere duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 21 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşen olay anlatılmıştı. İddianamede Sümeyye Ü. ile Bilal Daldal'ın uzun süredir sevgili oldukları, Sümeyye Ü'nün isteği ile ayrıldıkları ve Sümeyye Ü'nün Cemil Ceylan ile görüşmeye başladığı aktarılmıştı. Ayrılmayı kabullenemeyen şüpheli Bilal Daldal'ın, Sümeyye'yi devamlı arayıp mesaj attığı, abisinin konu ile ilgili Bilal Daldal ile görüşmesi üzerine bir daha aramamak için söz verdiği de iddianamede belirtilmişti. Olay günü şüpheli Bilal Daldal'ın Instagram hesabından Sümeyye Ü ile çekilmiş fotoğraf paylaşarak "Bugün senin doğum günün. Bugün seni isteyecektik" şeklinde paylaşım yaptığı da iddianamede açıklanmıştı. Olay günü maktül Cemil Ceylan ile sanık Bilal Daldal'ın karşılaştıklarının aktarıldığı iddianamede, maktulün yüksek ses ile "gel yüzleşelim" diye bağırdığı, Bilal Daldal'ın ise "sen vurmak kırmak istiyorsun" diye bağırdığı belirtilmişti. İddianamede Cemil Ceylan'ın "sen bu kadar erkeksin işte" demesi üzerine Bilal Daldal'ın maktulün üzerine koştuğu, maktulün bu esnada bıçağını çıkardığı, Bilal Daldal'ın elindeki silah ile 2-3 el ateş ettiği ve açılan ateş sonucu Cemil Ceylan'a kurşunların isabet ettiği kaydedilmişti. İddianamede Cemil Ceylan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanırken, Bilal Daldal'ın olaydan sonra Sümeyye Ü'nün evine gidip zili çaldığı, kapıyı kimsenin açmadığı, bunun üzerine boynunun altına silah dayayarak Sümeyye Ü. ile görüşmek için ısrar ettiği daha sonra ise ikna edilerek silahı ile birlikte teslim olduğu anlatılmıştı. İddianamede Bilal Daldal'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'ruhsatsız silah taşıma ya da bulundurma' suçundan ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

(Melike İnal/İHA)

Kaynak: İHA