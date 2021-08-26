SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ İFADEYE ÇAĞRILDI
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SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SOSYAL medya fenomenleri ifadeye Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ifadeye çağırıldı.

SOSYAL medya fenomenleri ifadeye Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ifadeye çağırıldı.

Sosyal medya fenomenlerini takibe alan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü inceleme başlattı. Milli Piyango İdaresi'nden izin almadan video ve görsellerle takipçileri arasında çekiliş yaptığı belirlenen Enes Batur, Başak Karahan, Reynmen gibi ünlü sosyal medya fenomenlerinin aralarında bulunduğu 18 kişi ifade için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı.

Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy'un ifade işlemleri tamamlanırken, Enes Batur, Sezgin Yılmaz ve Tamer Yeşildağ'ın da aralarında bulduğu 10 kişinin de bugün ifadeye gelmesi bekleniyor.

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SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ İFADEYE ÇAĞRILDI
SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ İFADEYE ÇAĞRILDI
SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ İFADEYE ÇAĞRILDI
SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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