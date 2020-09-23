Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüsü yendi Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan sosyal medya fenomeni Reynmen'in son test sonucu negatif çıktı. Güzel haberi Instagram'dan duyuran fenomen, "İğrenç bir süreçti" dedi.

Çektiği videolar ve şarkılarıyla kısa sürede adını duyuran sosyal medya fenomeni Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandı. Günlerdir karantinada olan fenomenden dün güzel haber geldi.

"İĞRENÇ BİR SÜREÇTİ"

Dün Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Reynmen, hastalık sürecinde ateş ve öksürük dışında tüm belirtileri yaşadığı söyledi. Fenomen, zorlu süreç için "Tat ve koku alma kaybı yaşadığım anda gidip test yaptırdım. Bunu nereden kaptığımı bilmiyorum. Hastalıktan çok asla dışarı çıkamayacağımı ve tek başıma kalmak zorunda olduğumu bilmek psikolojik anlamda yordu. Genel anlamda çok dikkat edin iğrenç bir süreçti"

HASTALIĞI ATLATTI

Soruların ardından güzel haberi veren Reynmen, koronavirüs test sonucunun negatif çıktığının müjdesini verdi.

Kaynak: Haberler.com