Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüsü yendi
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Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüsü yendi

Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan sosyal medya fenomeni Reynmen'in son test sonucu negatif çıktı. Güzel haberi Instagram'dan duyuran fenomen, "İğrenç bir süreçti" dedi.

Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüsü yendi
23.09.2020 08:19 | Son Güncelleme: 23.09.2020 08:33

Çektiği videolar ve şarkılarıyla kısa sürede adını duyuran sosyal medya fenomeni Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandı. Günlerdir karantinada olan fenomenden dün güzel haber geldi.

"İĞRENÇ BİR SÜREÇTİ"

Dün Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Reynmen, hastalık sürecinde ateş ve öksürük dışında tüm belirtileri yaşadığı söyledi. Fenomen, zorlu süreç için "Tat ve koku alma kaybı yaşadığım anda gidip test yaptırdım. Bunu nereden kaptığımı bilmiyorum. Hastalıktan çok asla dışarı çıkamayacağımı ve tek başıma kalmak zorunda olduğumu bilmek psikolojik anlamda yordu. Genel anlamda çok dikkat edin iğrenç bir süreçti"

HASTALIĞI ATLATTI

Soruların ardından güzel haberi veren Reynmen, koronavirüs test sonucunun negatif çıktığının müjdesini verdi.

Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüsü yendi
Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüsü yendi

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (2)
1.2.3: Uyarı ve ikaz bunlar yavaş sıçra çekirge ordan oraya
Cevap Yaz Yayından Kaldır
CO: Nesi müjde bunun hepsi telef olsun gitsin çocuklara kötü örnek olmazlar işte
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 08:43:15. #1.14#
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