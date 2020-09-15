Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı
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Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı

Sosyal medya fenomeni Reynmen'in, koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Reynmen, "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" uyarısında bulundu.

15.09.2020 19:56 | Son Güncelleme: 15.09.2020 20:12

Türkiye'de artan koronavirüs vakaları artık ünlü isimlerde de sıkça görülmeye başlandı. Son olarak koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklayan isim ise Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş oldu.

Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını kişisel Instagram hesabından paylaşan sosyal medya fenomeni Reynmen, bir de uyarı yaptı. Reynmen uyarısında "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" dedi.

TEST SONUCUNU MÜSLÜM GÜRSES'İN ŞARKISIYLA DUYURDU

Fenomen isim Reynmen korona testinin pozitif çıktığını Müslüm Gürses'in "Hoşgeldin" şarkısıyla duyurması ise sevenleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı
Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı
Haber Yorumları (2)
ALİ: BU FONEMENLİK ÖNEMLİ BİR İŞMİ VATANA MİLLETE BİR FAYDASI VARMI BENCE İŞE YARAMAZ İŞ BAŞKANI
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MERT: Yakın zamanda temasa geçtiğin ve hastalık bulaştırdığın birisi ölürse ne hissedersin. . . . . O yüzden artık oturun oturduğunuz yerde insanlara hastalık bulaştırmayın. . . . . . . . . . . . .
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