Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı Sosyal medya fenomeni Reynmen'in, koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Reynmen, "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" uyarısında bulundu.

Türkiye'de artan koronavirüs vakaları artık ünlü isimlerde de sıkça görülmeye başlandı. Son olarak koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklayan isim ise Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş oldu.

Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını kişisel Instagram hesabından paylaşan sosyal medya fenomeni Reynmen, bir de uyarı yaptı. Reynmen uyarısında "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" dedi.

TEST SONUCUNU MÜSLÜM GÜRSES'İN ŞARKISIYLA DUYURDU

Fenomen isim Reynmen korona testinin pozitif çıktığını Müslüm Gürses'in "Hoşgeldin" şarkısıyla duyurması ise sevenleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.