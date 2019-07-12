Sosyal medya fenomeni PuCCa, gözyaşları içinde 7 yıl hapis cezası aldığını duyurdu
'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme' suçundan yargılanan sosyal medya fenomeni ve yazar 'PuCCa' lakaplı Selen Pınar Işık, 7 sene hapis cezası aldığını duyurdu. Mahkeme, cezayı iyi halden 5 yıl 10 aya düşürdü.
PuCCa ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık uyuşturucu maddeye özendirmekten geçtiğimiz Mayıs ayında hakim karşısına çıkmıştı. Pınar Işık az önce Instagram'da paylaştığı videoda 7 sene hapis cezası aldığını gözyaşları içinde takipçilerine duyurdu.
"BEN SİZE NE YAPTIM"
Hapis cezası aldığını öğrendiğini belirten Işık, şu şekilde konuştu:
"Günaydın arkadaşlar. Az önce 7 sene hapis cezası aldığımı öğrendim. Escobar'la ilgili attığım tweet yüzünden. Escobar bu kadar ceza almadı. 7 sene ne demek ya? Attığım bir tweet yüzünden. Ben size ne yaptım? Ben ne yapacağım?"
İstanbul Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Karagöz ve Aydoğduoğlu katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Müvekkili Pınar Karagöz'ün, üzerine atılı uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçunu işlemediğini söyleyen Avukat Ali Furkan Tatlı, "Suçun oluşması için özendirme kastı gerekir. Hatta uyuşturucu karşıtı twitler atmıştır. İfade özgürlüğü kapsamında müvekkilimin kişisel hakları zedelenmektedir. Beraatini talep ederiz" dedi.
İYİ HALDEN 5 YIL 10 AYA DÜŞTÜ
Sanık Burak Aydoğdu'nun Avukatı Gülşen Orman Çakar, müvekkilinin 11 yaşından beri rap müzik yaptığını belirterek, müvekkilinin uyuşturucu maddeyi teşvik etme ve özendirme suçunu işlemediğini söyledi. Her iki avukat da müvekkillerinin beraatine karar verilmesini istedi. Mahkeme kısa bir aradan sonra kararını açıkladı. Mahkeme, Pucca olarak tanınan Pınar Karagöz'ü "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme" suçundan 7 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, cezayı iyi halden 5 yıl 10 aya düşürdü.
BURAK AYDOĞDUOĞLU BERAAT ETTİ
Mahkeme ayrıca sanık Karagöz'ü 3 bin 333 gün adli para cezası karşılığı 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Burak Aydoğdu hakkında aynı suçtan İzmir'de dava açıldığını gerekçe göstererek, Burak Aydoğduoğlu'nun beraatine hükmetti.
İDDİANAMEDEN
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 'Pucca' adını kullanan Pınar Karagöz ve 'Burry Soprano' adını kullanan Burak Aydoğdu'nun sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla uyuşturucu madde kullanımını özendirdikleri iddia ediliyordu.
İddianamede, şüpheli Karagöz'ün sosyal medya üzerinde 1 milyon 72 bin takipçisinin olduğu, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini madde kullanımda cesaretlendirdiği ve kullanmaya özendirdiği savunuluyordu. İddianamede, şüpheliler Pınar Karagöz ve Burak Aydoğduoğdu'nun, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme" suçundan beşer yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.
İddianamede, şüpheli Karagöz'ün sosyal medya üzerinde 1 milyon 72 bin takipçisinin olduğu, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini madde kullanımda cesaretlendirdiği ve kullanmaya özendirdiği savunuluyordu. İddianamede, şüpheliler Pınar Karagöz ve Burak Aydoğduoğdu'nun, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme" suçundan beşer yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.
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Ne oldu o havalı tavırlar, tiki konuşmalar hepsi yalan oldu. Çoluk çocuk sahibi biri yaptığı hareketlere dikkat etmeli. Madem bu kadar göz önünde olmak hoşuna gidiyor o zaman ne yazdığına ne söylediğine dikkat edeceksin. Bu kadar basit. Ağla şimdi istediğin kadar. .Cevap Yaz 11 4 Yayından Kaldır
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Hak etmeyen adama neden ceza versinler. Git öte yanda ağla da kafamızı şişirme bizim.Cevap Yaz 15 6 Yayından Kaldır
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Pucca kimdir nedir bilmem bugünkü haberden sonra araştırdım baktım gördüklerim tam anlamıyla rezalet. İki arkadaş arasında çevirilen bir goygoy değil iki kelimesinden biri ''bağımlılık yapan madde'' olan birisi elbet ceza alacaktır. Cezası azdır çoktur tartışılabilir ancak dikkat edilmesi gereken aslında neden ceza aldığı değil, ''Diğerleri''nin neden ceza almadığıdır. Sonuç olarak ADALET istiyoruz adam kayırmacılık değil hukuk neyse herkese ADİL bir şekilde uygulanmalıdır.Cevap Yaz 18 2 Yayından Kaldır
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KERİMCAN BILE ALMADICevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
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Bu cahiller ordusunun sanal alemden gercek haysta donmesi lazim. Bunlarin aleminin fisini ceksen hepsi issuz gucsuz kalacak. Ne is yaparsin evladim. . . youtube ciyim.Cevap Yaz 27 5 Yayından Kaldır
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Çok güzel olmuş az bile, böyle haberler duydukça ülkede adalet hukuk olduğuna inancım artıyor.Cevap Yaz 53 35 Yayından Kaldır
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Kendi menfaati için milletin çoluk çocuğunu madde bağımlısı yapanlara az bile. Sanal alem bunlardan temizlenmeliCevap Yaz 61 20 Yayından Kaldır
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YALAN SÖYLEME YA NELER YAZDIGINI NE MUHABBETLET DÖNDÜRDÜĞÜNÜ BİZ BİLİYORUZCevap Yaz 40 14 Yayından Kaldır
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İLK ÖNCE O GÖZ''Ü GÖĞSÜNDEN SÖKECEKSİN. DEVAMI GELİR ZATEN. İLAHİ ADALET KAÇINILMAZ :)Cevap Yaz 30 20 Yayından Kaldır
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BIRAKSALAR YİNE YAPARSIN. ŞU AN TEK ÇÖZÜM BUCevap Yaz 35 9 Yayından Kaldır
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