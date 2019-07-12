Sosyal medya fenomeni PuCCa, gözyaşları içinde 7 yıl hapis cezası aldığını duyurdu

PuCCa ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık uyuşturucu maddeye özendirmekten geçtiğimiz Mayıs ayında hakim karşısına çıkmıştı. Pınar Işık az önce Instagram'da paylaştığı videoda 7 sene hapis cezası aldığını gözyaşları içinde takipçilerine duyurdu.

"BEN SİZE NE YAPTIM"

Hapis cezası aldığını öğrendiğini belirten Işık, şu şekilde konuştu:

"Günaydın arkadaşlar. Az önce 7 sene hapis cezası aldığımı öğrendim. Escobar'la ilgili attığım tweet yüzünden. Escobar bu kadar ceza almadı. 7 sene ne demek ya? Attığım bir tweet yüzünden. Ben size ne yaptım? Ben ne yapacağım?"

İstanbul Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Karagöz ve Aydoğduoğlu katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Müvekkili Pınar Karagöz'ün, üzerine atılı uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçunu işlemediğini söyleyen Avukat Ali Furkan Tatlı, "Suçun oluşması için özendirme kastı gerekir. Hatta uyuşturucu karşıtı twitler atmıştır. İfade özgürlüğü kapsamında müvekkilimin kişisel hakları zedelenmektedir. Beraatini talep ederiz" dedi.

İYİ HALDEN 5 YIL 10 AYA DÜŞTÜ

Sanık Burak Aydoğdu'nun Avukatı Gülşen Orman Çakar, müvekkilinin 11 yaşından beri rap müzik yaptığını belirterek, müvekkilinin uyuşturucu maddeyi teşvik etme ve özendirme suçunu işlemediğini söyledi. Her iki avukat da müvekkillerinin beraatine karar verilmesini istedi. Mahkeme kısa bir aradan sonra kararını açıkladı. Mahkeme, Pucca olarak tanınan Pınar Karagöz'ü "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme" suçundan 7 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, cezayı iyi halden 5 yıl 10 aya düşürdü.

BURAK AYDOĞDUOĞLU BERAAT ETTİ

Mahkeme ayrıca sanık Karagöz'ü 3 bin 333 gün adli para cezası karşılığı 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Burak Aydoğdu hakkında aynı suçtan İzmir'de dava açıldığını gerekçe göstererek, Burak Aydoğduoğlu'nun beraatine hükmetti.





İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 'Pucca' adını kullanan Pınar Karagöz ve 'Burry Soprano' adını kullanan Burak Aydoğdu'nun sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla uyuşturucu madde kullanımını özendirdikleri iddia ediliyordu.

İddianamede, şüpheli Karagöz'ün sosyal medya üzerinde 1 milyon 72 bin takipçisinin olduğu, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini madde kullanımda cesaretlendirdiği ve kullanmaya özendirdiği savunuluyordu. İddianamede, şüpheliler Pınar Karagöz ve Burak Aydoğduoğdu'nun, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme" suçundan beşer yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

İddianamede, şüpheli Karagöz'ün sosyal medya üzerinde 1 milyon 72 bin takipçisinin olduğu, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini madde kullanımda cesaretlendirdiği ve kullanmaya özendirdiği savunuluyordu. İddianamede, şüpheliler Pınar Karagöz ve Burak Aydoğduoğdu'nun, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme" suçundan beşer yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.