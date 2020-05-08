Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, reklam başına 20 bin TL kazandığını söyleyerek "12 evim 4 arabam var" dedi.

Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla kısa sürede fenomen olan Murat Övüç, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan programına konuk oldu. Eşcinsel olduğu için zor zamanlar geçirdiğini söyleyen Övüç, bu zamana kadar kazandığı paraları nasıl harcadığını ve bir reklamdan ne kadar ücret talep ettiğini anlattı.

"EVDEN AYRILINCA ZOR DÖNEMLERİM BAŞLADI"

Eşcinsel olduğunu babasına söyleyemediği için bir evlilik yapan Övüç, "Babamın yanında hep kimliğimi sakladım. Gençlik fotoğraflarım hep sakallıdır. 10 yıl önce babam vefat ettikten sonra eşimden boşandım ve evden ayrıldım. Zincirimi kırmak istedim. Zor dönemler başladı. Ailem, ablalarım, abilerim bana küstü" dedi.

"BİR REKLAMDAN 20 BİN LİRA ALIYORUM"

Eşinin yanından ayrıldıktan sonra zor zamanlar geçirmeye başlayan fenomen, bir kafede fal bakarak geçinmeye çalıştığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Çok zor dönemler yaşadım. Ev sahibi kapıma dayandı. Evde kuru ekmek vardı. Hamburgerciden ketçap alıp onu sürerek yedim. Ben nereden geldiğimi unutmuyorum. Bu yüzden ihtiyacı olanlara yardım ediyorum. Sadece koronavirüs sürecinde 780 aileye yardım ettim. Bir reklamdan 20 bin lira alıyorum. Onun bir lirasını versen ne olur ki. Ben veriyorum. Erkek arkadaşım Amerika'da yaşıyor. Kendisi bir Ermeni. Ramazan başında para gönderdi ve koliler hazırlattırıp ihtiyaç sahiplerine dağıttırdı."

12 EV, 4 ARABA, REZİDANS VE HAVUZLU VİLLA

Çok güzel paralar kazandığını ve dağıttığını söyleyen Övüç, "Bu çok hoşuma gidiyor. Şimdi 12 evim, 4 arabam var. Rezidansta yaşıyorum, Göktürk'te havuzlu villam var. Artık daha ne isteyeyim. Şu anda bütün imkanlara sahibim. Rezidans istiyordum oldu, havuzlu villa istiyordum oldu. Anneme bir ev bir yazlık istiyordum ikişer tane aldım, oğlumun hem BMW'si hem Mercedes'i var. Yani ne yapayım daha" ifadelerini kullandı.